高海寧外遊激罕派福利 大露背晒白滑肌膚 貼身白色小背心「邪惡視角」惹遐想

39歲的高海寧（高Ling）主演的劇集《飛常日誌II》上月播畢後，趁住未有新工作安排，再度出外旅遊，生活相當富貴。高海寧今次到美國紐約，連日來在社交平台分享在外地的靚相，見到高海寧以慢活形式享受旅程，非常寫意。

高海寧大晒白滑美背

高海寧昨日（6日）在IG分享新相，見到穿上黑色大露背長裙，大晒白滑玉背，在黃昏的郊野中回眸一笑，畫面唯美，散發健康性感魅力。而另一張自拍照中，高海寧以白色小背心配搭太陽眼鏡，以「高炒」邪惡角度自拍。可見她坐在梳化上慵懶地享受日光，皮膚緊緻，狀態極佳，完全看不出歲月痕跡。

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高海寧旅程相當滿足

高海寧未有透露旅行地點，但照片中見到大自然氣息，一堆風景照中，有湖光山色、森林小屋、以及與小鹿、小羊等動物的互動，享受遠離煩囂的假期。高海寧在帖文中寫道：「Mother Nature made me fall in love with life all over again（and again and again）」。意指大自然讓高海寧一次又一次地重新愛上生活，可見她對這次旅程相當滿足。

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高海寧對「孤獨」的解讀

高海寧又提到：「沒有人是不孤獨的，所以我從來不會想如何不孤獨，反而一直在思考如何活得更純粹」。不少網民讚美高海寧的旅行相外，對其解讀「孤獨」的睇法也有感而發：「非常同意這句話！人這一生就是學著怎麼和自己相處」。

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