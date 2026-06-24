高海寧新Look出事驚變「阿梅」？TVB急出招護愛將 馬國明曾讚高Ling新造型夠逆齡

高海寧近日為換了新造型，剪了一個齊陰短髮，卻意外引來不少負評。日前TVB官方facebook專頁上載了一段高海寧為宣傳劇集《飛常日誌II》而做的專訪影片，疑因妝容與燈光欠佳，引來網民狠批：「似『阿梅』（《少林足球》趙薇一角）。」直指髮型不適合高海寧，更有網民批評高海寧的妝髮團隊。為免影響藝人形象，TVB極速將該專訪貼文刪除以平息風波。

高海寧為拍外景嘗試新髮型

面對外界爭議，高海寧日前接受傳媒訪問時大方回應，解釋改變髮型純屬個人喜好。高海寧透露早前到峇里島為雜誌拍攝外景時，一直想嘗試瀏海效果，加上為配合夏日氣息而決定剪短頭髮，希望大眾不要過度揣測。

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馬國明大讚高海寧新Look

其實高海寧早前與馬國明一同出席機場活動時，已率先展示這款短髮造型。當時馬國明對高海寧的新髮型給予極高評價，公開大讚具有減齡效果，更笑指高海寧年輕得可以做他的女兒。可見同一造型在不同燈光和場合下，視覺效果差異甚大。

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