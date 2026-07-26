54歲黎姿歐遊性感出海  大晒泳照露豐滿身材  蜜桃臀結實堅挺如少女

現年54歲的「凍齡視后」黎姿（Giga Lai），自嫁給富商馬廷強後，育有三名寶貝女兒，家庭生活幸福美滿。婚後她淡出幕前，專心打理其醫學美容王國，並成功將公司上市，搖身一變成為事業有成的「最美CEO」。近日，黎姿趁著夏日到歐洲度假，並在社交平台大方分享多張性感泳裝照，狀態絕佳，完全不像年過半百，引發網民熱議。

黎姿性感歐遊展豐滿上圍

從照片中可見，黎姿身穿一件剪裁時尚的深色泳衣，在遊艇上享受陽光與海風。其中幾張正面照，她戴著太陽眼鏡，展露出燦爛的笑容，豐滿的上圍在泳衣下若隱若現，身材保養得宜，散發著自信的魅力。

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黎姿騷結實挺翹蜜桃臀

最讓網民驚艷的，是一張她背對鏡頭、站在船頭的泳裝照。照片中，她罕有地展示出結實挺翹的「蜜桃臀」，腰間線條緊緻，完全沒有一絲贅肉，體態好比少女。另一張照片中，她身穿白色襯衫，在海邊餐廳悠然自得地品嚐白酒，享受著寫意的度假時光。

黎姿保養得宜獲大讚

一系列照片曝光後，網民紛紛留言大讚：「這身材太不科學了！」、「女神狀態一流，完全看不出年齡」、「這才是真正的凍齡」、「自信的女人最美」。黎姿再次用實力證明，無論是在商界還是個人狀態上，她都保持著最佳水平。

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