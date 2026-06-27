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黎姿胞弟黎嬰坐輪椅現身紅館睇演出 現身場外遭人貼臉狂拍 網民鬧爆拍攝者冇教養

影視圈
更新時間：21:00 2026-06-27 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-27 HKT

香港魔術師甄澤權近日在紅館舉行《"Once"甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》，獲大批圈中人支持。繼陳敏之、張智霖等藝人遭遇「合照黨」圍堵追逐後，黎姿的胞弟黎嬰亦成為被追拍的對象，事件在網上引起極大迴響，大批網民怒轟拍片者的行為，要求立即刪除影片以示尊重。

黎嬰坐輪椅低調現身紅館

黎姿的醫生胞弟黎嬰於2007年遇嚴重車禍，導致行動不便，需以輪椅代步。每逢節日，黎姿在IG分享一家人合照時，雖然會見到弟弟的身影，但黎嬰鮮有公開露面。近日黎嬰罕有現身，由估計是女傭的女子推著輪椅低調在紅館出現。

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黎姿胞弟黎嬰罕公開露面：

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從網上流傳的影片所見，黎嬰穿上黃色上衣，戴著太陽眼鏡，甫現身即被場外人士認出。原本僅有一人尾隨黎嬰拍攝，隨後卻越來越多人加入，更一度將黎嬰團團圍住，紛紛舉起手機近距離拍攝。影片中，推著輪椅的女伴顯得有些不知所措，只能盡力在人群中穿梭前行，而黎嬰本人則全程沒有太多表情，整個追拍過程充滿壓迫感。

黎姿胞弟非公眾人物

該影片在網上曝光後，引起不少網民的強烈不滿，留言譴責拍片及上傳者的行為：「人家又不是藝人，不用追著人哋拍攝」、「何必一路追住人影呢，做人將心比己啦」、「咁樣追住影係咪唔識尊重人？冇禮貌、冇尊重、無教養」、「有冇好影？」網民普遍認為黎姿的胞弟黎嬰並非公眾人物，其私生活應受尊重，又勸喻發布者「del po」刪除帖文，以及「leave him alone」讓黎嬰靜一靜，停止任何形式的騷擾。

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甄澤權紅館魔術之旅遭「合照黨」圍攻睇騷藝人：

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