Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎姿偕愛女同遊Art Basel 溫馨合照洩女兒外形 網民目擊場內漫步揭真實狀態

影視圈
更新時間：18:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-27 HKT

現年54歲的視后黎姿（Gigi）自嫁給富商馬廷強後，育有三名女兒。婚後她淡出幕前，專心打理其美容王國事業成為「最美CEO」，將公司發展成上市公司，家庭事業兩得意。儘管工作繁忙，黎姿仍不忘抽空陪伴家人，近日她便與女兒一同現身城中藝術盛事Art Basel，近照更見黎姿女兒已長大成少女身形。

黎姿母女現身Art Basel

黎姿在IG分享了多張在Art Basel香港展會現場拍攝的照片及影片。她寫道：「Art moves me, just like a runner's euphoria — pure joy」（藝術讓我動容，就像跑者的興奮一樣——純粹的快樂），可見她非常享受這次的藝術之旅。

在黎姿分享的照片中，除了多張她在藝術品前打卡的獨照外，最引人注目的莫過於她罕有地貼出與女兒的溫馨合照。為了保護女兒的私隱，照片只拍到女兒的背影，但母女間的親密互動卻顯露無遺。從照片可見，黎姿時而將手搭在女兒的肩上，兩人頭靠頭一同欣賞色彩斑斕的畫作；時而並肩在展場內漫步，畫面十分溫馨有愛。

相關閱讀：黎姿參加頂級名媛派對！與徐子淇、林恬兒同框合照曝光 揭秘香港最勁闊太圈

黎姿母女逛Art Basel？

網民逛Art Basel偶遇黎姿母女

有網民更在帖文下留言，表示在場內偶遇黎姿母女：「我嗰日見到你，想同你影相，但見你同囡囡同助手行緊，費事打攪你哋，真人靚過相」，大讚黎姿本人比照片更美，同時亦體貼地沒有上前打擾她們寶貴的親子時光。

相關閱讀：黎姿為父慶生三代同堂幸福滿瀉！88歲爸爸展現驚人記憶力 精神矍鑠更勝從前

黎姿參加頂級名媛派對與徐子淇、林恬兒同框？

巴塞爾藝術展（Art Basel）是甚麼？

巴塞爾藝術展（Art Basel）被公認為全球首屈一指的國際藝術博覽會，主要展示現代及當代藝術作品。它於1970年由三位來自瑞士巴塞爾的畫廊創辦人所創立，至今已發展成為全球藝術市場最重要的年度盛事之一。

Art Basel香港展會詳情

Art Basel現時每年在全球四個城市舉行，分別是瑞士巴塞爾、美國邁阿密海灘、法國巴黎，以及香港。

2026年Art Basel香港展會詳情如下：

地點： 香港會議展覽中心 (香港灣仔港灣道1號)

開放日期及時間：

  • 開幕之夜： 3月26日 (星期三) 下午4時至晚上8時

公眾開放日：

  • 3月27日 (星期四) 下午2時至晚上8時
  • 3月28日 (星期五) 下午2時至晚上8時
  • 3月29日 (星期六) 中午12時至晚上6時

展會匯集了來自全球的頂尖藝廊，展出橫跨二十世紀初的現代藝術大師以至當代新晉藝術家的作品，藝術形式包羅萬有，是亞洲區內最具代表性的藝術盛事。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
東鐵綫受阻．最新車務安排｜旺角東至大圍站暫停服務 港鐵免費接駁巴士正來往九龍塘至大圍站
01:07
東鐵綫有人進入路軌範圍 旺角東至大圍站一度暫停 經處理後陸續全綫恢復
突發
15分鐘前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
6小時前
WeChat Pay HK宣布聯同深圳市南山區商務局推出「2026年南山區入境消費券活動」，由4月1日至6月30日向用戶派發總值逾千萬港元之電子消費券。 Edit caption
復活節豪派千萬南山區消費券 餐飲零售及南山海岸城4折！奈雪、盒馬、京東Mall全覆蓋
生活資訊
7小時前
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 人員隧道內尋獲觸電受傷男子
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 人員隧道內救出觸電受傷男子送院
突發
12分鐘前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
3小時前
北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」｜Juicy叮
北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
一眾嘉賓參觀「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」展覽。
馬會馬年系列活動又一亮點項目 ─ 「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」展覽
社會資訊
3小時前
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
10小時前
宏福苑居民上樓執拾安排：4.20至5.4分批上樓 每戶限4名居民 最多逗留3小時
02:39
宏福苑居民上樓執拾安排：4.20至5.4分批上樓 每戶限4名居民 最多逗留3小時
社會
3小時前