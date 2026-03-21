黎姿參加頂級名媛派對！與徐子淇、林恬兒同框合照曝光 揭秘香港最勁闊太圈

恆基兆業創辦人「四叔」李兆基新抱徐子淇近日以「主人家」身份，親自打點與澳洲知名藝術家CJ Hendry合作「Flower Market」藝術項目，吸引多位名媛好友現身支持，黎姿（現名馬黎珈而）昨日（20日）在社交平台分享現場盛況。

徐子淇人緣極佳

從黎姿昨日在IG公開的合照中，徐子淇狀態極好外，一眾頂級名媛林建岳千金林恬兒、東亞銀行有限公司聯席行政總裁李民斌太太馮靈針、富商柳公健太太柳王明琪等也有到場，活動如頂級闊太聚會，可見徐子淇人緣極佳。

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黎姿穿上白恤衫露出腹部，打扮貴氣又具知性美，黎姿拎住花束拍攝不少靚相，又從日到夜輪流與林恬兒、柳王明琪等名媛合照。幾位名媛經常在各慈善晚宴、私下聚會碰面，交情不俗。

黎姿成豪門闊太

黎姿自與富商馬廷強結婚後，成為豪門闊太，躋身上流貴婦圈，不時與眾名媛聚會。黎姿過往曾分享合照，除林恬兒、柳王明琪、馮靈針外，還有許晉亨侄媳許林麗穎、已故四大家族後人周啟邦之子周國豐太太周黃泳霖（Jenny）、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、富商邱德根孫女邱詠筠，可見位位非富則貴。

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