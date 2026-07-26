颱風紅霞丨NowTV新聞報導街訪半裸大隻仔掀熱議 打風如常跑步 背肌大特寫成網民焦點

颱風紅霞襲港，天文台今日（26日）先後發出九號烈風或暴風風力增強信號、八號西南烈風或暴風信號及黃色暴雨警告。大批市民留家避風並緊貼天氣消息，其中Now TV新聞報導的一段打風街訪片段意外成為網民焦點，在社交平台Threads上引發廣大網民熱烈討論。

市民余先生半裸受訪引起網民關注

該段引起熱話的新聞片段中，市民余先生在惡劣天氣下如常外出跑步並接受訪問。畫面可見，余先生半裸上身展現健碩身形，而攝影師更一度將鏡頭特寫其背肌，引發網民熱議。不少網民搞笑留言，稱讚余先生的外形，更表示：「Cam man 仲 識wo，識Close up 佢個背」、「係幾靚仔」、「男人睇到都懷孕」、「跑手是防水的」、「個cam man 要加人工」、「又幾上鏡喎」、「爭個全身正面」、「靚背」，不少網民都大讚畫面養眼，帖文有超過28萬瀏覽量，令這位「打風大隻仔」迅速成為颱風下的另類娛樂熱話。

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颱風紅霞逐漸遠離本港

隨著颱風紅霞繼續移入廣東內陸並逐漸遠離本港，本地風力已正逐漸緩和。天文台表示，將會在今日下午3時20分改發一號戒備信號，標誌著今次風暴對香港的影響逐漸減退，市民生活將逐步回復正常。

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