Ian陳卓賢演唱會2026｜受颱風「紅霞」影響 7月25日場次提早兩小時至晚上6時23分舉行

MIRROR成員陳卓賢（Ian）於啟德體藝館舉行九場《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱會7月23日開鑼，今日（25日）因應颱風「紅霞」逼近，為確保觀眾及工作人員安全，主辦單位MakerVille宣布，《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》原定於7月25日（星期六）的第三場場次將有最新安排。演唱會將提早至晚上6時23分開始，觀眾入場時間則提前至下午5時。

Ian演唱會今晚場次演出時間有改動

主辦單位MakerVille今日（25日）發出特別通知，鑑於颱風「紅霞」天氣狀況，原定於7月25日晚上8時23分舉行的陳卓賢（Ian Chan）個人演唱會《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》將會更改時間。

為保障所有入場觀眾及演出團隊的安全，主辦方決定將演唱會開始時間，提前兩小時至晚上6時23分正式舉行。觀眾入場時間亦會相應提前，於下午5時開放。在主辦單位公布消息後，Ian本人亦在個人社交平台（Instagram）上發布影片，親自向歌迷說明情況。影片中，Ian貼心地安撫歌迷，指如果未能提早到場，將會提供退票選項。Ian在影片結尾亦不忘提醒歌迷：「希望晏啲見，大家小心出門，注意安全！」隨後便表示要繼續為演唱會進行綵排。

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持票觀眾注意事項：

MakerVille提醒已購票的觀眾，需預留充足交通時間並提早出門。由於天氣不穩，出門及歸家途中請注意個人安全。

無法出席者： 如持票觀眾因交通或個人因素未能出席，相關的退票安排將稍後於 MakerVille 的官方社交平台專頁上公布。

出席者： 請所有持票觀眾妥善保管門票，並密切留意主辦單位官方平台發布的最新天氣、交通及演出安排消息。

主辦單位MakerVille將保留一切演出安排的最終決定權。請各位觀眾以官方發布的最新資訊為準。

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