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陳卓賢啟德騷辣身舞玩到盡 女舞者胯間穿梭被托下巴 親密互動掀高潮粉絲失控狂叫

影視圈
更新時間：02:29 2026-07-24 HKT
發佈時間：02:29 2026-07-24 HKT

MIRROR成員陳卓賢（Ian）一連九場《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱會，昨晚於啟德體藝館舉行首場，Ian在演唱《花邊細胞》後下台換衫，原來台下跟住影，脫衫過程展露鏡頭前，Ian強壯胸肌曝光。

陳卓賢與性感女舞者大跳辣身舞

Ian在後台騷肌後，與打扮性感的女舞者重返舞台，於演唱《遲眠劑》期間二人大跳辣身舞，女舞者不僅擁抱及撫摸Ian，更在他胯間穿過，並讓Ian托起她的下巴，二人親䁥舞步引起現場觀眾多次尖叫！雖然Ian一路沒有真正半裸現身，但為滿足粉星絲眼球，亦在演唱《夜視鏡》期間除去外套、剩下白背心大曬結實麒麟臂！

陳卓賢深情剖白「改變先係永恆」

在情歌《無名指》前，Ian深情剖白對成長與永恆的感悟，提到成年人會思考遇到一個人或一段情會否永恆：「依家我眼前呢個，係唔係我要搵嘅嗰個人？」隨著年齡漸長，發現一切都只是幻想，所有事情均有變數與變化，得出一個結論：「我覺得呢個世界上唯一不變嘅就係改變，所以改變先係永恆。」他認為眼前一刻正在發生、自己珍惜的就是永恆。《無名指》以結婚為主題，舞台化成教堂一樣，Ian與一位女舞者以新郎新娘造型登場，在最後幾句歌詞更揭起新娘頭紗及拖手。

陳卓賢感言片段多謝粉絲籲健康優先

演唱會上播出一段感言片段，對粉絲表達無窮謝意，每次見到粉絲到來都非常滿足，但覺得保持身體健康、照顧好自己，相比通宵達旦排隊見他更重要！

《Growth！》encore換睡衣加唱《背伴》

Ian及後跳唱《Lost at first sight》、《NPC的一場意外》、《那抹柔光，名為你》及《Growth！》，演唱會接近尾聲時，Ian不時問觀眾時間，粉絲高呼8時23分、甚至下午3時，令Ian笑言豈不是又要再開騷？原本仍口硬不會扮完騷、再encore，但唱完最後一首《仍在》後，換上橙色間條睡衣重返舞台，笑言：「你哋做咩仲唔走？聽日唔駛返工？但我要返工喎！」預告今晚演唱會主題由〈Summer Night〉轉成〈Gloomy Night〉後，Ian最後心軟加唱樂迷曾大叫點歌的《背伴》，便在掌聲中對大家說晚安，並在不斷派飛吻時降到後台。

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