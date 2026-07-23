陳卓賢啟德個唱突襲晒肌 鏡頭前赤裸上身換衫 腹肌如密碼鎖震撼全場

MIRROR成員陳卓賢（Ian）一連九場《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱會，今晚於啟德體藝館舉行首場，呼應Ian今年特意於每月23日出新歌的「23之約」，今晚準時8點23分開場，現場出現跳字鐘投影，一眾Hellosss(粉絲暱稱)在最後十秒一齊倒數。

陳卓賢白馬王子出場

身穿白色寬闊剪裁禮服襯黑色領帶的Ian於舞台盡頭升降台緩緩升起，十足白馬王子出場，全場粉絲尖叫歡呼。在50人管弦樂團伴奏下，Ian獻唱《鯨落》打頭陣，同時有巨鯨氣球環繞全場一周，與觀眾距離極近，觸手可及。

女舞者化身蝴蝶被陳卓賢追求

《鯨落》過後，Ian一口氣唱出《抱抱無尾熊》及《Thank You Postman》兩首歌，在舞者相伴下走到T形舞台中心，先後向兩側觀眾演唱。之後他換上啡黑色閃石西裝，激昂演唱《樹會流眼淚》及《玩偶奇偶記》，大批舞者伴舞，一位女舞者化身被追求的蝴蝶，雙手搭在Ian肩上，遠觀下，Ian亦有如蝴蝶。

陳卓賢飆高音震懾全場

當唱《鑿》期間，Ian在副歌不斷飆高音，音準驚為天人，配合火球爆發，氣勢十足。完成《鑿》一曲展示驚人唱功後，陳卓賢歡送班舞者：「首先熱烈掌聲多謝Dancer！多謝我哋隊Band！」

陳卓賢飲水放笑彈「繞場一周」

進入演唱會中段前，陳卓賢與觀眾率先對話：「咦！不如飲啖水，搵下水源先！」終於在舞台側觀眾前方找到水瓶，面對腳前的歌迷大叫，Ian笑言：「你哋鍾意睇飲水？等我繞場一周先！」補足水份後，Ian語速輕鬆緩慢地對觀眾表示：「眾所週知我最鍾意講嘢，講下先，點解揀Summer Night？我係夏天出世嘛，今日仲要係大暑，大家熱唔熱？冷氣夠唔夠？大家可以起身跳下，如果熱可以較大啲個冷氣！」Ian回到舞台盡頭，回身續指：「今日探討成長，成長有春天、有冬天，有Gloomy night（陰暗的晚上）、有時仲有wedding night！」

陳卓賢後台換衫全程直播

Ian在演唱《花邊細胞》後，在台中心走下樓梯，誰知螢幕上竟出現他坐在台下索道車上的直播畫面，一覷舞台機關的玄機。Ian不斷透過近鏡攝影機觀眾放電，在索道盡頭，鏡頭更跟隨他到換衫化妝的空間，Ian意想不到地在鏡頭先換衫，赤裸上身長露出白暫肌膚、結實胸肌及似密碼鎖一樣每塊分明的腹肌，令全場女粉絲力竭聲嘶地尖叫！Ian在後台換上白色鏤空剪裁背心，同步補妝、梳髮及飲水，全程透過鏡頭為觀眾直播，最後一位性感女舞者在Ian頸項套上領呔，更以雙手挑逗地拉著他走到升降台上，最後一同升上舞台，跳唱《遲眠劑》一曲。

