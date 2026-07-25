颱風紅霞丨《大龍鳳》舞台劇今晚演出緊急取消 昨晚西九首演出品人古天樂到場力撐

「One Cool Stage天下一幕」頭炮人氣舞台劇《大龍鳳》原定今晚（25日）舉行第二場演出，卻因受颱風「紅霞」逼近影響，大會無奈宣布取消今晚場次。這部連開21場且門票火速售罄的矚目舞台劇，昨晚（24日）才於西九文化區自由空間大盒隆重首演，突如其來的「打風」取消消息讓不少準備入場的劇迷大感可惜，不過出於安全理由而取消演出的安排亦讓網民讚賞，觀眾敬請密切留意官方後續的退票或補場安排。

《大龍鳳》首演夜星光熠熠

雖然第二場演出受天氣阻礙，但昨晚《大龍鳳》的首演夜可謂星光熠熠，氣氛熱烈且笑聲不絕於耳。身為出品人的古天樂親自現身撐場，並以「非常圓滿」來高度讚賞整晚台前幕後的精彩表現；圈中好友如謝安琪、蘇玉華、小薯茄及農夫等亦紛紛到場支持。一眾主創及演員在首演過後難掩興奮心情，大方分享了首場演出的深刻感受，足見作品口碑載道。

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《大龍鳳》主演陣容強勁

今次《大龍鳳》的幕前幕後陣容極具看頭，由張繼聰聯同張志敏、郭芙攜手監製，朱栢謙更身兼導、演兩職。主演陣容匯集了廖子妤、何嘉莉、吳冰（小薯茄）、黃梓僑、徐浩昌（肥腸）、湯君慈、許月湘、趙君瑜、李玗蓁及黃詩詠等多位話題演員。結合強勁的製作班底與熾熱的首場反應，絕對是本年度不容錯過的本地舞台劇焦點。

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