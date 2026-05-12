舞台劇大龍鳳丨張繼聰自嘲「P牌監製」親自聯絡經理人傾錢 未敢邀古天樂參演唔排除跟謝安琪夫妻檔同台

張繼聰、廖子妤、朱栢謙、何嘉莉、吳冰、黃梓僑及湯君慈等今日出席舞台劇《大龍鳳》記者會，為古天樂投資、專營舞台劇的新公司「天下一幕」頭炮劇作。古天樂雖然未能出席記者會，但仍拍片宣布新公司舞台劇製作，呼籲觀眾購票入場支持。

張繼聰心願促成影視舞台界別演員跨界合作

張繼聰作為《大龍鳳》監製，受訪期間透露為新嘗試自嘲「P牌監製」，公司自去年起已經與古天樂一同籌劃：「其實我係天下一幕營運總監，目前舞台劇計劃已經去到2028年，真係責任重大！」張繼聰透露工作包括挑選劇本及籌組演員班底，表示今次主要起用天下一旗下藝人，但亦有來自「小薯茄」的吳冰，認為演員適合角色最重要，未來舞台劇亦會試鏡，心願是促成影視舞台界別演員跨界合作。對於擔任監製，張繼聰謙稱仍在學習當中，選角選劇本之餘亦要籌組演員：「第一次聯絡唔同經理人傾價錢，平時只會同經理人講加錢，今次就問可唔可以幫下手。」

古天樂忙做「精神輔導員」

古天樂作為「天下一幕」老闆，但張繼聰未敢請對方參演舞台劇，表示圈中太多工作需要古天樂，亦身兼演藝人協會會長、藝人「精神輔導員」角色非常繁忙：「唔敢獨霸古天樂咁耐！加上排戲又要熄電話，驚人哋搵唔到佢。畀佢拍廣告、電影支持下，Daddy梗係要畀心機搵錢！」亦不排除將來請太太謝安琪演出，兩夫妻或許能在舞台劇同場。張繼聰雖然未有參演《大龍鳳》任何角色，但大賣關子指往後將會演出，最快則是與農夫合作的《人夫集團》，但具體演出內容則仍在商議：「保證笑到爆！真心個騷其實關於做老公歌頌老婆，我覺得所有人夫都要入場睇！」

