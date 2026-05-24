張繼聰首任監製拒讓公司蝕本 廖子妤克服怯場挑戰舞台軟肋 古天樂跨界舞台劇《大龍鳳》7月公演｜名人雜誌

古天樂出品「天下一幕」（One Cool Stage）首部舞台劇製作《大龍鳳》將於7月24日起上演9場演出，劇作由張繼聰首度擔任監製、朱栢謙執導兼主演，並雲集出爐金像獎影后廖子妤、吳冰、黃梓僑、湯君慈主演，更有何嘉莉特別演出。張繼聰、廖子妤與一眾主演接受本報專訪，阿聰分享成立專營舞台劇的天下一幕公司願景，期望透過劇場促成多重領域演員跨界合作；廖子妤封后首作踏上舞台，將挑戰從小怯場、懼怕被凝視的軟肋，並汲取當年獲得金像女配後因不支壓力而生病的經驗，嘗試努力面對與排解。撰文：莫匡堯 攝影：朱偉彥

張繼聰今次未有親自參演《大龍鳳》，笑言要讓出機會給其他演員。

廖子妤勇奪金像影后之後的首個作品，竟然是舞台劇演出。

張繼聰首次由演員榮升監製，坦言相比過去專注盡力演出、表現較牢固掌握手中，作為監製需要適應當中的不確定性：「首次擔任監製發覺許多事情在控制範圍之外，往往牽涉多方溝通、等待答覆及解決現實問題的環節，對我而言是一種初次學習，同時甚具滿足感。」阿聰笑言自己初出茅廬，其實僅為「P牌監製」，有賴張志敏與郭芙兩位經驗豐富的夥伴一同合作，並在構思天下一幕首項製作時，早已鎖定由多年手足朱栢謙執掌導演一職，二人經過一輪劇本挑選後，一致認為《大龍鳳》故事有趣味及再擴展發揮的空間。

朱栢謙直呼「負投訴」



天下一幕由古天樂與張繼聰籌組，阿聰談到公司組成時，指公司集中發展舞台劇領域，直至目前踏出的最大一步，仍為決定開設公司之時：「若說最宏大的決定，當然是古天樂老闆與我商討成立天下一幕公司設立劇團，我作為營運總監，負責挑選劇目、策劃未來數年演出，目前已籌備至2028年。」阿聰籌備《大龍鳳》舞台劇期間，事無大小均親力親為，包括親自揀選每一位演員、逐一聯絡經理人推薦劇本角色，他笑言：「監製需要操控資金預算，不能讓公司虧本，以往做演員只會請經理人幫忙抬高酬勞！」

對於老友阿聰出任監製，朱栢謙笑言沒有投訴：「非常好！簡直『負投訴』！阿聰作為一位出色的表演者，彼此有商有量、感受到他對我完全信任。」阿聰則感謝朱栢謙抬舉，開玩笑指或許完成演出後大家便立即改口風。朱栢謙作為資深劇場導演，一直對作品要求嚴謹，談到監製導演之間的合作，他透露：「他對我唯一的要求，便是在舞台上發光發熱！」

爆古仔金句：分享歡笑



天下一幕首項舞台作品並未推出全新原創劇目，張繼聰認為《大龍鳳》經過此前數度演出，雕琢過後成為較成熟的劇本，更以百老滙大師級音樂劇為例，往往經過數十年不斷精煉、彌補闕漏才能成為經典，並為天下一幕理想方向。阿聰亦分享與古天樂攜手開闢舞台劇市場的願景：「天下一幕作為商業劇團，我認為娛樂大眾最重要。娛樂形象當然種類繁多，我們當然希望透過喜劇帶給觀眾歡樂，古老闆經常對我說要多分享歡笑，成為劇團至關重要的方向，因此揀選喜劇作為首部作品。」表示目前正在發展數部原創劇本，預計未來2、3年內面世。古天樂成立天下一以來，一直以電影業務為首，阿聰認為目前電影市場疲弱，不論人才或資源均能夠在流動性中得到發展：「天下一幕希望促成影視與舞台劇跨界合作，不論演員、市場策劃及創作理念團隊，鹹淡水能否不分清楚界線？從演員角度來說，透過電影演員參與劇場，能否將電影觀眾帶進劇院？另一方面，若邀請影視導演觀賞演出，能否將舞台劇資深或新晉演員帶進大銀幕？」甚至在影視與舞台之間共享題材，組成跨媒體系列「重要的專著（IP）或許能發展成上半場舞台劇、下半場則為電影；甚至個別舞台劇橋段，可以在免費平台播放，整合公司各類資源創造更多玩法。」

早前《大龍鳳》宣傳活動，古天樂特別拍片力撐。

《大龍鳳》齊集唔少好戲之人。

《大龍鳳》是古天樂出品「天下一幕」的首部舞台劇製作，將於7月24日起上演。

「一直害怕別人緊盯着我」



廖子妤4月榮封金像影后，之後首度參演作品出乎意料竟是今次的舞台劇，她透露舞台劇是一直渴望再次踏足的表演場域：「求學期間曾經主演舞台劇，一直到3年前《飯戲攻心》踏台版才再做主角，10年前公司曾籌辦舞台劇，但當時僅飾演群演。」雖然廖子妤演藝實力屢受獎項嘉許肯定，然而轉換發揮空間至舞台，她坦言向難度挑戰，尤其於黑箱劇場的形式下與觀眾距離極近：「我一直害怕別人緊盯着我，如果演戲期間一直感受到觀眾視線，會讓我非常緊張害怕！」



由於多年一直從事影視拍攝，廖子妤較少面見觀眾，甚至缺乏即席表演的經驗：「當年《飯戲攻心》踏台版，舞台以一幅玻璃幕牆將我們與觀眾隔開，燈光照射下來只能讓觀眾單向望見演員，我們卻似有一面鏡反射舞台的自己，對我來說是非常友好的設計！」廖子妤當時與同演在互相幫助下極力克服，透露上次幸有梁仲恆作對手：「他對我說如果害怕時便望向他，只要緊捉對手演員便能重新入戲。」更笑指就算從小夢想成為演員，怯場感仍為一大心理挑戰：「我從小到大都非常怯場，在幼稚園家長日舉行才藝表演，即使我多麼熱愛表演，亦只會扮成太陽花！」廖子妤向來性格內向，加上天生怯場感，最期待之時自然非公演一刻：「我最期待享受與演員們在一段時間裏密集式地見面，能夠消失於外面的世界，專注在排練之中，甚至連手提電話亦置諸不理。」

覬覦張繼聰劇界地位



廖子妤更透露將參演一部新戲，表示在舞台劇區隔之下，心理壓力遠低於上次得獎：「當年得到金像獎『最佳女配角』後自我壓力極大！當時正好接拍《像我這樣的愛情》及《寒戰1994》，壓力值簡直到達巔峰，然後便開始生病！」她希望歷史不會重演，已汲取經驗以另一種態度面對：「若感受到壓力便即日解決，亦不要鑽進去，對追求進步或健康均沒有幫助，盡力便已足夠。」當年廖子妤正值豐收年，同年拍攝作品亦包括《搖籃凡世》《焚城》《瑪嘉烈與大衛系列：絲絲》及《十七年命運週期》，廖子妤憶述當時的心態：「工作一湧而進的同時，我亦希望證明自己、值得獲得女配角獎，可能在心態與體力透支下生病。」因此跨界舞台劇發展，廖子妤抱持平常心，未打算向劇后頭銜進發：「怎會這麼容易？怎會這麼順風順水？」謙稱獎項往往是集結天時地利人和下的結果，但仍期待在天下一幕領航下接演舞台劇，更覬覦張繼聰的劇界地位：「做總監！坐佢個位！」

何嘉莉處女舞台劇圓夢



何嘉莉今次為《大龍鳳》參演特別演出，久違於幕前與舞台，再次登場竟挑戰一項重大突破：「今次生涯首次演舞台劇，是我一直期待的機會。其實我從來未演出舞台劇，只有過去舞台演唱經驗，不知道會否有幫助。」何嘉莉抱持學習心態參與演出，謙指畢竟距離此前的舞台演唱已度過一段時日，將懷着緊張心情重新踏上舞台表演：「曾經在戲劇課上進行臨場表演，發覺我亦能夠在被注視情況下，於演出期間投入感情，所以無謂再胡思亂想徒添煩惱。」適逢本劇於暑假期間公演，何嘉莉表示打算讓女兒觀賞演出，相信將成為母女之間的珍貴回憶。

何嘉莉表示打算讓女兒觀賞演出，相信將成為母女之間的珍貴回憶。

何嘉莉（左）今次特別演出，坦言試圖連繫現實中與兒女相處的片段，抽取語氣、情緒借用到舞台劇演出。

黃梓僑（右）、吳冰（中）、湯君慈（左）三位新晉演員都擔心演出時出錯。

吳冰、黃梓僑、湯君慈新貴參演



此外，《大龍鳳》除了有一眾前輩演員外，亦有吳冰、黃梓僑與湯君慈三位新貴參演，吳冰曾經兩次參演小薯茄籌辦的舞台劇，成為三人中的「大師姐」，但對參與具規模的劇作仍感惶恐，並透露過去每次舞台演出均擔心出錯，更分享自己曾在舞台上出過最嚴重錯誤：「有次與關浩傑（阿J）演出，需要以一段對話接駁至他的獨腳戲，但我完全忘記對白，最後我只拋下一句『你自己諗啦』便逃離舞台！留下關浩傑自行『執生』，一直在台上重覆着『我自己諗？』一句試圖轉折至獨腳戲。」



黃梓僑與湯君慈首次參與舞台劇，雖然各自從不同平台累積表演經驗，但仍對舞台空間感到陌生。湯君慈透露一直為舞台劇常客，但幽默地表示為演出感到擔心：「我反倒擔心十分無聊的事，究竟在台上想打噴嚏怎麼辦？」大家則笑言將要以演技帶過。談到一連公演9場，黃梓僑表示對身體、聲帶與精神帶來一定負荷，與湯君慈一直恆常運動，相信具有充足體力應付演出。

場地提供：Regent Hong Kong



張繼聰化妝：LevinaBoMakeUp、髮型：Sam Cheung

朱栢謙化妝：@yvonneyeung、

髮型：@amossssss.s、

服裝：@ithk

廖子妤化妝：Man Man Fong、

髮型：Matt Chau、服裝：Ba&sh

何嘉莉髮型：Matt Chiu @ Xenter Salon、服裝：Tod's

吳冰化妝：Hulda Tsai、

髮型：Oscar Ngan、

服裝：Atelier de Charlotte Csaséwfara

黃梓僑髮型:Ricky Kwok @ Headquarters、

上衣：A|X Armani Exchange、

牛仔褲：i.t:FDMTL、鞋履：Cos

湯君慈化妝：CarmenC @carmencmakeup_cc、

髮型：Lupus Chui @Lupus_c_hair