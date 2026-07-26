謝賢離世｜謝霆鋒泛淚深情悼亡父 戴蝴蝶呔對天合十講謝謝他 歌迷：四哥一定會看到

《星島頭條》日前作獨家報道，一代巨星謝賢（四哥）於7月16日離世，享年89歲。其子謝霆鋒在短暫返港處理父親後事後，於7月23日返回內地繼續工作，並於7月25日晚在青島舉行《謝霆鋒進化演唱會》，這也是他喪父後的首次公開演出。整場演唱會，謝霆鋒雖未言及父親，卻以一身黑衣、一首《青空》和一句語帶雙關的「謝謝你」，向天上的父親作了最深情的告別。

謝霆鋒強忍悲痛敬業演出

演唱會當晚，謝霆鋒一身全黑造型、佩戴墨鏡登場，他喪父之後明顯消瘦，流露出他近日的心力交瘁。然而，他一站上台，便全力投入演出，完美詮釋了父親「The show must go on」的敬業精神。

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謝霆鋒多次向天講謝謝你

演唱會中，他沒有刻意煽情，也未曾提及「父親」二字。但他數度抬頭望向天空，輕聲說了一句「謝謝你」，在演唱會尾聲時更再次指著天空說：「下午1點到3點還下雨，本來還有點擔心，謝謝你、謝謝他。」這兩句「謝謝」，既是感謝天公作美，也被現場數萬名粉絲解讀為他對亡父的深切思念與致意，而歌迷亦回應「四哥一定會看到」，場面令人動容。

謝霆鋒歌單加《青空》

在歌單方面，謝霆鋒特別加入了歌曲《青空》，歌詞中的「回頭遠遠化作青空」，與他當下的心境高度契合，彷彿是送給父親最後的溫柔話語。此外，在演唱《謝謝你的愛1999》、《遊樂場》等歌曲時，他數度眼眶泛紅、哽咽，甚至一度唱不下去，但他仍穩住情緒，堅持完成全開麥演出，展現了極高的專業素養。

謝霆鋒戴蝴蝶領悼念亡父

細心的粉絲還發現，他當晚佩戴的領帶上有蝴蝶圖案，而「蝴蝶」常被視為逝去親人靈魂的化身，此舉被解讀為他將對父親的思念悄悄帶在身上。整場演出，沒有多餘的言語，沒有刻意的悲傷。謝霆鋒用一場高水準的表演、一身黑衣、一首特別的歌和一句「謝謝你」，完成了一次最體面、最深情的告別。現場粉絲也自發穿上黑衣，取消了應援燈牌，以全場大合唱的方式安靜陪伴。

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