謝賢離世丨謝霆鋒罕流男兒淚 喪父後首開演唱會哽咽唱〈謝謝你的愛1999〉：再見不會是永遠

日前《星島頭條》獨家報導，謝賢於7月16日離世，享年89歲。謝霆鋒日前趕回香港處理爸爸謝賢的身後事，7月23日已敬業地返回內地工作。今晚（25日），謝霆鋒於青島舉行《謝霆鋒進化演唱會》，這也是他喪父後的首度公開演出。演出前，謝霆鋒在社交平台上分享多張彩排照片，向歌迷預告「今晚見」，獲得大量粉絲打氣。今晚謝霆鋒準時開騷，喪父後首度登台，謝霆鋒都難忍淚水。

謝霆鋒唱〈謝謝你的愛1999〉哽咽

在今晚的青島演唱會上，向來以堅強形象示人的謝霆鋒，在舞台上罕有地流下男兒淚。據現場歌迷在小紅書上分享的影片，當謝霆鋒演唱經典歌曲〈謝謝你的愛1999〉時，歌聲中已帶有明顯的哽咽。特別是唱到第一句歌詞「說再見別說永遠，再見不會是永遠」時，情感份外投入，眼中淚光閃爍，讓現場歌迷為之動容。不少網民估計，歌詞觸動了他對亡父謝賢的思念之情，場面令人心酸。

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謝霆鋒獻唱〈遊樂場〉抹淚

除了〈謝謝你的愛1999〉，網上更流傳謝霆鋒在演唱另一首歌曲〈遊樂場〉時，終於忍不住淚灑舞台的影片。他在舞台上唱畢此歌後，除下墨鏡擦去眼淚，流露真感情。許多粉絲表示，看著他強忍悲傷、敬業演出的模樣，感到非常心疼。

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