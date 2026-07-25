謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首發近照 強忍悲痛開演唱會彩排照曝光 「遙望天空」惹鼻酸

《星島頭條》日前獨家報導，謝霆鋒父親、一代巨星謝賢（四哥）7月16日因肺炎病逝，享年89歲。謝霆鋒為此由內地急忙趕回香港，為父親低調處理身後事。在陪伴父親走完最後一程並待父親過了「頭七」後，謝霆鋒即敬業地返回內地繼續工作，並於今晚（25日）在青島舉行《謝霆鋒進化演唱會》。今日，他於演出前，在社交平台分享多張彩排照片，包括手持吉他及遙望天空等的畫面，並向歌迷預告：「#EvolutionNicLive #青島 今晚見」，這次是他喪父後首度公開演出，不少圈中人及歌迷都留言為他加油。

謝霆鋒經歷喪父之痛火速敬業開騷

在謝霆鋒分享的彩排照片中，他身穿黑色T恤，頭戴黑色鴨舌帽及太陽眼鏡，造型低調卻不失型格，全情投入地彈奏多把不同的電吉他。其中一張照片更顯示他站在一顆巨大的星球模型上，懸吊在半空中，下方則有樂團伴奏，場面十分壯觀，可見演唱會製作的用心與龐大規模。儘管剛經歷喪父之痛，謝霆鋒在彩排中依然表現專業，眼神專注，為青島的演出做足準備，秉持爸爸態度「The show must go on」，繼續工作。

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網傳謝賢謠言 謝霆鋒發聲明澄清

在謝賢離世後，家人本希望低調處理後事，但網上卻流傳大量關於謝賢「病因」和「遺產分配」的虛假資訊，引發外界諸多揣測與誤解。事實上，謝賢的身後事由家人低調處理，已於日前在和合石進行火化。面對網上不知內情人士捏造事實、惡意造謠的行為，謝霆鋒日前也決定不再沉默，透過公司發表聲明以正視聽。聲明強調，「逝者已矣，其名譽、隱私及人格尊嚴應受到法律保護與社會基本尊重」，並嚴正要求相關人士立即停止發佈及刪除所有不實內容。聲明最後措辭強硬地表示，若有人執意散佈虛假資訊，將依法保留追究相關責任的權利，絕不姑息，展現其維護父親最後尊嚴的堅決態度。

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