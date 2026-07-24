羅子溢帶子女北上探楊茜堯 細佬Eden留長髮激似爸爸 「小珍珠」羅翊心美貌再升級

藝人楊茜堯與羅子溢結婚後，育有一對可愛的子女，分別是長女「小珍珠」羅翊心及細仔Eden，一家四口幸福滿瀉，是圈中的模範家庭。近年楊茜堯雖然將重心轉移至家庭，但仍不時接拍劇集，滿足戲癮。最近她正於內地為新劇《模範律師團》開工，與家人分隔兩地。愛妻心切的羅子溢，趁著暑假，化身「暖男爸爸」帶同一對仔女浩浩蕩蕩北上探班，給正在努力工作的老婆一個驚喜，一家團聚。

羅子溢一家四口到內地度假

羅子溢在社交平台上分享了多張溫馨的家庭照，並甜蜜留言：「暑假最緊要好玩！我哋一齊去探媽咪，睇吓媽咪笑得幾開心！」從照片可見，久未見面的楊茜堯看到老公和一對寶貝仔女，臉上掛著燦爛幸福的笑容，可見這次探班之旅對她來說是最大的充電。其後一家人去到度假村，換上防水漁夫裝，在及膝的水池中進行「小漁夫」親子體驗。相中所見，楊茜堯身穿鮮豔的粉紅色漁夫褲，興奮地對著鏡頭舉起V字手勢，雖然已是一對子女的媽媽，但仍保持著童心，而羅子溢則穿上灰色漁夫褲，溫柔地指導著一對仔女如何使用傳統的竹製魚籠，場面溫馨，女兒「小珍珠」和細仔Eden則穿著可愛的黃色小鴨防水褲，精靈活潑，瞬間成為全場焦點。

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羅子溢長髮兒子與父成個餅印

這次的「小漁夫」體驗，無疑是炎炎夏日中，「放電」的最佳親子活動。家姐「小珍珠」越大越標緻，跟媽媽楊茜堯成個餅印，在一張單人照中，她頭戴可愛髮飾，對著鏡頭露出甜美的表情，融化一眾粉絲的心；而留著中長髮的細佬Eden，活力充沛，盡顯好動一面，而且樣子越來越像爸爸羅子溢。除了戶外活動，他們一家也到訪了室內場館，與巨大的北極熊模型合照，共享天倫之樂。羅子溢自成為人父後，完全化身為「湊仔公」，早前才被拍到帶子女到泳池，親自教導游泳，這次又不辭勞苦，安排北上探班之旅，網民紛紛讚他是滿分的好老公、好爸爸。

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