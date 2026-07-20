羅子溢隱藏技能解鎖 一拖二貼身特訓子女「小珍珠」與Eden 網民激讚星級游水教練

41歲的羅子溢是圈中公認的「愛妻號」兼廿四孝爸爸，他與老婆楊茜堯婚後家庭生活美滿，兩人育有一對可愛子女，分別是長女「小珍珠」Hera，及小兒子Eden。羅子溢經常在社交平台上分享溫馨的家庭生活，他在入行前曾擔任過救生員，泳術絕對是無庸置疑的專業級別。近日他趁著工作空檔，將這項「隱藏技能」大派用場，親自帶領一對寶貝子女到泳池學游水，化身星級私人游泳教練。

羅子溢手把手耐心教導子女泳術

在影片中，羅子溢的一對子女，身穿貼身游泳衣，在爸爸的指導下顯得十分雀躍。羅子溢先是重點訓練長女「小珍珠」，他讓「小珍珠」扶著浮板，憑著昔日的專業知識，用雙手輕輕扶著她的頭部和腰間，細心糾正游泳姿勢，教導她如何在水中放鬆及發力。「小珍珠」在爸爸的鼓勵下表現得甚為勇敢，雙腿不停拍打水面；另一邊廂，小兒子Eden亦不甘示弱，手持浮板努力練習踢水。羅子溢在泳池中一拖二練習，憑藉其出眾的泳術，顯得游刃有餘。

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羅子溢寓教於樂享受親子時光

在嚴謹又專業的教學以外，羅子溢亦不忘與子女享受歡樂的親子時光。訓練尾聲，他與一對子女一同躺在池邊休息，「小珍珠」和Eden乖巧依偎在爸爸身旁，羅子溢臉上流露出滿足而幸福的笑容。影片發布後，旋即引來大批網民留言，紛紛大讚羅子溢是「絕世好爸爸」，更有人搞笑留言指「有前救生員教游水，小朋友一定學得好快！」、「小珍珠同Eden好可愛，畫面好溫馨」，網民紛紛羨慕楊茜堯嫁得一位顧家的好老公。

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