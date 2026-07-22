譚凱琪入稟呈請呂晶晶破產 認因財反目：大家唔好借錢畀人 非有意爆前閨密與鄧特希秘婚

陳煒、徐榮、林秀怡、劉佩玥、何沛珈、阮浩棕、譚凱琪、翟威廉等今日（22日）到荃灣宣傳劇集《非份之罪》。譚凱琪上月入稟高等法院，呈請前TVB監製鄧特希與昔日好姊妹呂晶晶破產（案件編號：HCB4472/2026及HCB4473/2026），更意外曝光二人為夫妻關係。譚凱琪受訪時被問到官司纏身可有困擾？她表示沒有，不是近期的事，之前已規劃了法律程序，坦言自己也不想搞出官非。

譚凱琪承認與呂晶晶因錢反面

談及與呂晶晶現時的關係？譚凱琪指大家都沒聯絡一段時間。至於是否因為欠錢而沒有聯絡？譚凱琪說：「係嘅，除咗金錢以外，仲有誠信。（覺得失望？）友誼就係咁，所以大家唔好借錢畀人。」她更透露在她入稟後，呂晶晶也沒有聯絡她，由於追討不果而採取法律行動，她表示：「可以咁講，身邊人都支持我咁做，但律師說不可以透露太多，只可以說經一事、長一智。」譚凱琪指自己暫時不用上庭，至於被拖欠的金額是多少，譚凱琪拒絕透露金額。

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譚凱琪非有意爆鄧特希與呂晶晶夫妻關係

譚凱琪因入稟呈請鄧特希與呂晶晶破產，而曝光了鄧特希與呂晶晶的夫妻關係，譚凱琪表示公開了二人的夫妻關係並非有意，透露她早年經朋友認識呂晶晶，亦演過鄧特希的作品，但現階段不想談論其他人，只選擇做自己做到的事。問到可有信心追回欠款？譚凱琪說：「唔到我去諗，就睇法律可以做到乜，借錢畀人唔係好事，要三思。」

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譚凱琪於《非份之罪》演貪錢老婆

另外，譚凱琪於《非份之罪》中，主演的新單元「骯髒的子彈」將接棒播出，她指之前的單元相對緊湊，而她演出的單元則是黑色幽默為主，劇中演貪錢老婆。問有信心接棒高收視成績？她表示有，因陳煒的演出，吸引觀眾追劇欣賞後續的單元。