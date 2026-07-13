陳展鵬首爆與呂晶晶緋聞內幕：完全唔熟 離奇「被加入」情史感無奈 自資音樂靠手機宣傳

陳展鵬和老婆單文柔、邵美琪、滕麗名、林鈺洧、譚玉瑛、黃建東、謝高晉及陳綺明等，今日到石籬出席「仁濟安老送關懷·愛心福袋賀回歸」活動。對於編劇監製鄧特希和前亞姐冠軍呂晶晶，早前遭譚凱琪入稟高等法院，提出破產呈請，意外踢爆二人夫婦關係，曾經與呂晶晶在亞視時代傳過地下情的陳展鵬面對緋聞問題即時澄清，表示有聽過二人結婚一事：「但唔知點解會拉埋我嘅名在內，我都想知原因，當然冇呢回事。」他更反問：「會唔會有我嘅名在內便有多啲人關注！我完全覺得好奇怪，完全同呂晶晶唔熟，只係同一公司，一直冇合作過，可能亞姐活動我坐喺台下而已，但真係冇合作過。」

陳展鵬緋聞突襲即場澄清

被問緋聞緣何傳出？他笑言：「好勁，係由太太畀我睇，佢奇怪問『又關你事？』。我𠵱家係TVB人，唔通我係某電視台代表！」他再次澄清，完全沒有這件事，雙方是完全不認識的。他卻說：「反而報道中另一個人(林韋辰)我相熟，我哋一齊喺亞視，又一起打波。」

單文柔爆料女兒精力似爸爸

此外，暑假來臨，陳展鵬與單文柔笑言女兒小豬比放假，即代表他們要開工。早前一家三口已到越南旅遊數天，回港後即為女兒安排豐富課外活動，包括暑期營、賣旗、AI課程、攀石、體操及學游泳。單文柔透露，感覺女兒遺傳了爸爸的旺盛精力，故要安排大量活動讓她「放電」。陳展鵬打趣道：「女兒放完電，我哋就有覺好瞓！」

陳展鵬練歌迎戰越南大馬騷

工作方面，陳展鵬指即將投入拍新劇，但近兩年主力發展音樂，後日將赴越南登台，隨後到馬來西亞工作一個月。他笑言現時自資做音樂，宣傳上非常方便，「只要有手機就做到」，不像以往要跑電視台宣傳。由於屆時現場演唱，他正積極練歌。他更透露太太單文柔非常辛苦，除了打理家中大小事務，更在幕後為他分擔工作。