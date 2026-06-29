鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？

TVB女星譚凱琪近日入稟高等法院，呈請前TVB金牌監製鄧特希及2004年亞洲小姐冠軍呂晶晶破產，意外揭露兩人的婚姻關係。譚凱琪在回應《星島頭條》時，透露鄧特希與呂晶晶實為夫妻關係。根據司法機構網頁資料顯示，這兩宗破產呈請案件（案件編號：HCB4472/2026及HCB4473/2026）已排期於今年9月8日下午兩時半開庭審理。鄧特希與呂晶晶的夫妻關係被公布，引發網民討論。

呂晶晶曾傳戀陳展鵬

捲入破產風波的呂晶晶，其感情生活一直備受外界關注。身為2004年亞洲小姐內地賽區及香港總決賽雙料冠軍的她，入行以來情史相當豐富。她曾與林韋辰譜出戀曲，其後亦曾與前亞視執行董事盛品儒拍拖，兩段感情均曾成為傳媒焦點。此外，呂晶晶更曾與過檔TVB成為視帝的陳展鵬，齊效力亞視時傳出緋聞，可見這位亞姐冠軍的魅力非凡，惟如今卻因財務問題與丈夫雙雙面臨破產危機。呂晶晶被入稟呈請破產前，未曾公開與鄧特希的夫妻關係，事件引起網民關注。

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鄧特希近年曾捲追債風波

至於破產案的另一主角鄧特希，曾是TVB炙手可熱的金牌編劇及監製，曾一手打造《壹號皇庭》及《妙手仁心》等多部經典神劇，才華備受肯定。然而，這並非他首次捲入金錢糾紛。翻查資料，鄧特希曾於2021年被財務公司入稟追討逾317萬元欠款，當時電視城外更被貼滿印有其身份證的追債街招，直指他「集資拍劇騙財」。雖然鄧特希事後受訪澄清當中有誤會，而財務公司最終亦向高等法院撤回入稟，但其財務狀況早已引起外界揣測。

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譚凱琪與呂晶晶為錢姊妹情逝？

而譚凱琪入稟呈請鄧特希與老婆呂晶晶破產，似乎亦揭示譚凱琪與呂晶晶姊妹情已正式決裂。她們本是圈中公認的好閨密，譚凱琪在2023年還曾為呂晶晶慶祝生日，並在社交平台留言大讚對方「人美心善」、「個性如綿羊般溫馴」，更直言想保護對方，期待將來一起經歷更多。當時呂晶晶亦窩心回覆：「這麼多年有你在身邊真好，謝謝親！」如今昔日好姊妹卻因金錢糾紛對簿公堂，令人不勝唏噓。

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