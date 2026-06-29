譚凱琪入稟呈請金牌監製鄧特希與女演員呂晶晶破產

TVB女藝人譚凱琪近日入稟高等法院，呈請前TVB金牌監製及編劇鄧特希，以及其好姐妹、2004年亞洲小姐冠軍呂晶晶破產。根據司法機構網頁顯示，兩宗破產呈請案件已排期於9月8日下午兩時半開庭處理。

譚凱琪（Tam Hoi Ki）上周五（6月26日）入稟高等法院呈請鄧特希及呂晶晶破產。譚凱琪向本報指，鄧特希及呂晶晶為夫妻關係，她已入稟高等法院呈請兩人破產，現「交俾法庭處理」。

鄧特希曾被貼街招於電視城外追債

翻查資料顯示，曾參與編劇與監製電視劇《壹號皇庭》、《妙手仁心》的鄧特希，2021年曾被美力高財務有限公司入稟追討欠款逾317萬元，電視城外追債街招上印有鄧特希的身份證，更寫上：「無線電視編劇（鄧特希）死老千集資拍劇騙財！還我血汗錢！欠債還錢！！！」，事後鄧特希接受傳媒訪問時指當中有誤會，財務公司已向高等法院撤回追債入稟。

譚凱琪與呂晶晶本為好友

呂晶晶2004年參選《香港亞洲小姐競選大賽》時奪得內地賽區冠軍以及香港總決賽冠軍。譚凱琪2023年曾為好友呂晶晶慶祝生日並留言：「這位人美心善的好姊妹生日大快樂啊！個性如綿羊般溫馴，每次在你身邊都總會有種想保護你嘅衝動。今天手機閃過了我們四年前嘅照片，同樣是我們還在一起慶祝。唔同的是，我們都成長了，在各方面都變得成熟起來。這也是值得高興，我還蠻喜歡現在的我們。期待將來再一起經歷更多更多！」而呂晶晶則回覆譚凱琪：「這麼多年有你在身邊真好，謝謝親！」

案件編號：HCB4472/2026及HCB4473/2026

法庭記者：劉曉曦