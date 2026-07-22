「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤

「五索」鍾睿心近年因與大生銀行主席馬清鏗發展婚外情而走紅，近日在社交平台IG上載影片及圖片，驚爆自己胸部嚴重受傷，更展示了觸目驚心的傷勢，引起網民熱議。

五索胸部傷口曝光

從五索上載的影片及圖片可見，她其中一邊胸部上方出現一個約兩吋闊、破爛的圓形傷口，傷勢看似十分嚴重。五索在影片中情緒低落，坦言「傷心欲絕」，指這次受傷對她造成極大創傷。她更直言：「我由頭到腳趾尾，甚至比起我塊面，我對波係最值錢嘅。」可見她對這次意外感到非常痛心，她表示：「今次嘅傷痕好難會復原到，一定會留疤痕」。

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五索揭胸部受傷過程

對於受傷原因，五索在影片中親述，意外是在她服用安眠藥後，在無知覺的情況下發生的。她解釋：「嗰個好熱嘅暖水袋由子宮一路跌到去我心口度」，導致胸口被嚴重灼傷。她強調這次受傷並非隆胸失敗，更激動地反駁：「係我都隆兩邊啦，係咪啊？」

五索直指「對波爛咗」

這次意外似乎讓五索身心俱疲，她在影片中流露出對事業的厭倦，表示因為事業發展太累，連胸部都受傷，並考慮「做多一兩年女強人，我從此消失啊」，暗示有引退的念頭。她在帖文中標註「#好大鑊」、「#對波爛咗」，並表示希望求醫後能以抗生素改善疤痕情況。

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