Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤

影視圈
更新時間：15:30 2026-07-22 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-22 HKT

「五索」鍾睿心近年因與大生銀行主席馬清鏗發展婚外情而走紅，近日在社交平台IG上載影片及圖片，驚爆自己胸部嚴重受傷，更展示了觸目驚心的傷勢，引起網民熱議。

五索胸部傷口曝光

從五索上載的影片及圖片可見，她其中一邊胸部上方出現一個約兩吋闊、破爛的圓形傷口，傷勢看似十分嚴重。五索在影片中情緒低落，坦言「傷心欲絕」，指這次受傷對她造成極大創傷。她更直言：「我由頭到腳趾尾，甚至比起我塊面，我對波係最值錢嘅。」可見她對這次意外感到非常痛心，她表示：「今次嘅傷痕好難會復原到，一定會留疤痕」。

相關閱讀：五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人

五索揭胸部受傷過程

對於受傷原因，五索在影片中親述，意外是在她服用安眠藥後，在無知覺的情況下發生的。她解釋：「嗰個好熱嘅暖水袋由子宮一路跌到去我心口度」，導致胸口被嚴重灼傷。她強調這次受傷並非隆胸失敗，更激動地反駁：「係我都隆兩邊啦，係咪啊？」

五索直指「對波爛咗」

這次意外似乎讓五索身心俱疲，她在影片中流露出對事業的厭倦，表示因為事業發展太累，連胸部都受傷，並考慮「做多一兩年女強人，我從此消失啊」，暗示有引退的念頭。她在帖文中標註「#好大鑊」、「#對波爛咗」，並表示希望求醫後能以抗生素改善疤痕情況。

相關閱讀：五索激罕曝光大仔靚仔樣 盡得爸爸優良基因 再貼女兒合照否認偏心：唔好諗埋一邊

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
2小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
4小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
22小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
23小時前
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
9小時前
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
04:49
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
影視圈
17小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
影視圈
4小時前
深圳地鐵推出3項改善措施，改善安檢效率。第一現場
北上注意︱深圳地鐵入站嚴查致嚴重擠塞 即推3措施改善
即時中國
6小時前