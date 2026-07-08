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五索激罕曝光大仔靚仔樣 盡得爸爸優良基因 再貼女兒合照否認偏心：唔好諗埋一邊

影視圈
更新時間：18:30 2026-07-08 HKT
發佈時間：18:30 2026-07-08 HKT

「五索」鍾睿心自從2025年爆出百億已婚大生銀行主席馬清鏗相戀10年兼育有4個仔女後，五索迅即成為網絡紅人，經常在IG大晒奢華生活，而且更毫不忌諱大爆與馬生的親密關係，她近期亦在社交媒體分享育兒日常，激罕曝光大仔與女兒的精緻容貌。

五索帥氣仔仔引來網民關注

五索一直親力親為照顧仔女，近日趁着假期與小朋友出海玩樂並在IG貼上片段，片中所見，五索與子女一起置身海中玩水，她更於IG story中激罕曝光了仔仔的帥氣側面樣貌，五索昨日更貼上與女兒穿上母女裝的相片，隨即引來大批網民關注。

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五索兒子側面輪廓非常精緻

五索早前在IG貼上與仔女出海的相片並說：「看到最後會令你有驚喜，真實的媽媽生活。」相中看到五索與仔女玩得極開心，但以貓貓emoji遮去仔女的容貌，不過仍有網民留言：「真正的生活寫照。」、「在水中散發母愛，果然出水芙蓉。」、「好媽媽。」其後五索在限時動態再貼相，意外曝光了兒子的側面樣子。片中所見，五索的兒子側面輪廓非常精緻，擁有高挺鼻樑，皮膚白晳，盡得爸爸的優良基因，不少網民紛紛留言大讚：「側面好靚仔！」、「五官好精緻，長大一定是個美男子」、「完全可以入行做明星、當童星出道！」

五索再貼上與女兒合照否認偏心

昨日五索再貼上與女兒的合照並說：「好多人成日都話我好偏心！我可以同你講絕對沒有！五個一樣咁錫！第一個一定係最難忘，第二個有新鮮感，第三個好珍惜，第四個先係女好難真係唔錫，第五個最細嗰個一定錫！所以咪就係平等的愛囉，講極你哋都唔信，咁啱係同女女影多啲相啫，唔好再諗埋一邊。」五索曾公開透露其其中一名兒子確診 ADHD（注意力不足過動症），由於兒子病情曾致半夜情緒失控狂喊，加上繁重的事業壓力，令她一度身心崩潰，兩母子在深夜抱頭痛哭，直言那一刻「覺得自己好失敗」，她她更因此出現嚴重脫髮，作為過來人，五索深刻體會到照顧特殊需要兒童的辛酸。近年她積極與慈善機構合作，她深信大人必須先「企穩陣腳」，才有力量繼續支撐家庭並幫助孩子。

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