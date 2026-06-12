五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人

現年35歲、因與已婚富豪馬清鏗譜出十年婚外情而聞名的「五索」鍾睿心，向來言行大膽、我行我素，從不介意旁人目光。繼早前爽快承認隆胸後，她近日在社交平台再度與粉絲進行「你問我答」互動，當被問及五官是否曾「加工」時，她以一張與現時高顏值相差甚遠的疑似舊照作為回應，引發網民熱議。

五索幾近直認曾整容

在IG的「你問我agagin」環節中，有網民單刀直入地問：「除左心口僭建，五官有無加工？哈哈」。對此，五索並未直接否認，反而曖昧地回答：「你覺得呢？哈哈哈」，隨後便貼出一張驚人的疑似個人舊照。

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五索疑貼個人年輕舊照

照片中，一名疑似年輕時的五索身處超級市場，正戴著眼鏡專注地講電話。相中人的容貌與現今的她可謂有天淵之別：雙眼明顯比現在細小，臉型較為方闊，鼻頭也顯得比現在大。雖然輪廓依稀有幾分相似，但無論是氣質還是顏值，都與今天被譽為「索爆」的五索相距甚遠，令人驚訝。不少網民指相中人跟現時五索「根本係第二個人」，高呼「完全唔認得」。

五索早前坦認隆胸

事實上，這並非五索首次大膽回應身材及外貌的話題。在較早前的問答中，當被問及「有隆過胸嗎？」，她便爽快承認，更半開玩笑地說：「又問，點樣睇都唔似係真啦」，首次公開證實自己曾為豐滿上圍「僭建」。

五索曾爆馬清鏗性能力強

五索與富豪馬清鏗的婚外情已持續十年，並為對方誕下四名子女。近年，她一改過去的低調作風，頻繁在社交媒體上高調分享與馬清鏗的「家庭生活」，言論出位，早前更曾大爆馬生有「與年齡不相符的性慾」。儘管她也曾淚崩表示，作為第三者承受了外界許多標籤與誤解，感到「獲得尊重好難」，但她依然選擇「活出自己想要嘅人生」，其我行我素的作風持續成為城中話題。

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