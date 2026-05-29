五索不丹挑戰零度極限「冰火浴」 僅包毛巾遮惹火身材 因興奮做一事惹馬清鏗無聲抗議

鍾睿心（五索）從不吝嗇在社交平台展示其奢華的「闊太」生活。近日，五索分享了她與馬清鏗到不丹的「生日之旅」，旅程除了充滿靈性探索，更大膽挑戰感官極限，高調大晒其火辣的弗爆身材，再次引發網民熱議。

五索直擊男性器官壁畫興奮打卡

除了奢華的體驗，這次不丹之旅更是一趟深度文化探索。五索帶領觀眾見識了不丹獨特的「陽具崇拜」文化。影片中，五索驚訝地發現不丹的房屋外牆上，隨處可見巨大的男性性器官壁畫。她解釋道，這些陽具圖騰在當地並非色情，而是代表「生育」和「祝福」，同時有「驅魔驅邪」的強大力量，是守護家宅的吉祥物。之後她與馬清鏗一同在戶外平台打坐冥想，馬清鏗全程閉目養神，表情平靜得甚至顯得有些嚴肅，未知是否對五索參觀各式陽具紀念品時，表現興奮，所以馬清鏗報以「無聲抗議」。

五索選購陽具木雕表示大開眼界

五索興致滿滿地，探訪當地的陽具主題商店。店內外擺滿了各式各樣、色彩斑斕的陽具雕塑和紀念品，從傳統的木雕，到與飛機、雀鳥結合的創意造型，應有盡有，讓她大開眼界。她總結道，不丹是一個能「令人反思的國家」，挑戰了世俗對「陽具」的鹹濕印象，認為它其實是一個「好的生殖器官」，承載著「下一代都係咁樣繼承落去」的生命傳承意義，整個旅程，五索試圖為自己塑造有深度、有文化的一面。

五索享受冰火浴晒惹火身材

旅程的另一亮點中，五索身穿白色毛巾，大方展露香肩和纖瘦身形，在一個能夠俯瞰壯麗山景的豪華水療中心，體驗了一場刺激的「養生冰火浴」。她興奮地介紹，這個體驗需要在接近零度的冰水池和高達九十度的桑拿房之間來回穿梭。鏡頭前，五索毫不猶豫地將整個身體浸入冰水之中，甚至一度將頭也埋進水裡，上水後雖然冷得直呼「好驚呀」，但隨即又表示這種「由骨裡面發出嚟」的冰凍感覺「真係好爽」，充分享受著極致的感官刺激。她更表示，這次不丹的生日之旅，比上次的瑞士之旅更讓她開心，可見她對這次與馬清鏗的二人世界相當滿意。