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「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真

影視圈
更新時間：10:00 2026-05-02 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-02 HKT

現年35歲、因與已婚富豪馬清鏗譜出婚外情而聞名的「最強小三」五索（鍾睿心），向來作風大膽。近日這位五子之母在IG與粉絲進行「你問我答」互動，再次拋出多個震撼彈，除了首度承認自己曾經隆胸，更以18字高調向馬清鏗正印太太孔令琦「宣示主權」，引起全城熱話。

五索贈大婆18字真言

在互動環節中，有粉絲大膽提問：「有什麼想同大婆講？」五索毫不避諱，直接回應：「恭喜你，你最痛苦的難關，現在由我來承受了。」此言一出，立即在網上瘋傳。不少網民解讀，這句話表面上看似表達關懷，實際上卻是以勝利者的姿態，向原配宣示自己已經取而代之，被形容為「最高級的挑釁」。

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五索坦承曾隆胸

除了感情問題，五索對於身材的提問也來者不拒。當被直接問及「有隆過胸嗎？」時，她爽快承認，更半開玩笑地說：「又問，點樣睇都唔似係真啦」，首次公開證實自己上圍「加工」的事實。此外，她更大爆「最頂唔順馬清鏗嘅壞習慣」，就是馬先生的大男人性格，揭開了富豪不為人知的一面。

五索晒馬清鏗親自下廚影片

在被問到如何賺錢時，五索大方分享心得：「搵一個有錢佬仲要係錫你嘅」。她隨即在影片中展示了已婚富豪男友馬清鏗親自為她下廚煮麵的溫馨畫面。影片中，身穿吊帶小背心的五索大騷澎湃身材，笑得一臉甜蜜，而馬清鏗則在背後默默付出，情景羨煞旁人。

五索十年婚外情越愛越高調

五索與馬清鏗的婚外情已持續十年，並為對方誕下四名子女。近年來，她一改低調，頻繁在社交媒體上分享與馬清鏗的「家庭生活」，從不乏大膽出位的言論，例如早前曾大爆馬生有「與年齡不相符的性慾」。雖然她曾淚崩表示，作為第三者承受了外界許多標籤與誤解，感到「獲得尊重好難」，但她依然選擇「活出自己想要嘅人生」。

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