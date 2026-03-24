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「最強小三」五索自爆「整容」真相 鏡頭前一秒扯甩假髮 嚇人「鬼剃頭」曝光

影視圈
更新時間：16:30 2026-03-24 HKT
發佈時間：16:30 2026-03-24 HKT

35歲的「最強小三」五索（鍾睿心）自曝光與已婚富豪馬清鏗的關係，近一年來高調公開與四子女的「家庭生活」，馬清鏗早前更現身支持五索公司春茗。愛情事業兩得意的五索，原來也有煩惱，昨晚（23日）在社交平台自揭「整容」真相。

五索情緒病困擾曾入院

五索去年11月與馬清鏗到美國慶祝一齊10周年，當時自爆受負面新聞影響，近半年來受到情緒問題困擾，更一度因情緒病，突然呼吸困難，更試過入醫院。五索的問題未有隨住事業步入正軌而減輕，昨日更自揭有嚴重脫髮問題，頭頂出現「鬼剃頭」。影片中，五索穿上緊身小背心晒出澎湃上圍，向鏡頭表示：「最近有好多人問我，係咪換咗妝容或者整咗容？」隨後五索自揭一頭長髮其實是假髮：「其實我最大嘅改變係，戴咗假髮。」

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五索拍片除假髮

五索之後將假髮扯下，露出稀疏的真髮，並展示頭頂出現「鬼剃頭」，明顯見到禿頭，五索坦言：「有啲恐怖」。五索解釋早前的脫髮問題讓她「好困擾」，因為禿髮的位置「真係遮唔到」。為解決問題，五索最終選擇戴假髮，讓自己重拾自信：「終於可以做返一個靚女」。

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五索真實狀況嚇人

五索在影片下留言：進一步透露脫髮嚴重程度：「其實我係成個頭都甩晒頭髮，唔係淨係頭頂哈哈哈！不過費事恐嚇你哋了，我好想同大家講一句It's ok not be ok！5 索 same here too」，並呼籲網民：「快啲留言祝我早日康復啦！」

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