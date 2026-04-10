「最強小三」五索有個「矜貴胃」？到平民壽司店踩場嘲食物似「廚餘」 歎廚師發辦冇崩潰

「最強小三」鍾睿心（五索）自去年被揭與已婚富豪馬清鏗有著長達十年的情侶關係，並為對方誕下四名子女後，其生活動態一直備受關注。近年五索作風越見高調，不時在社交平台分享與馬清鏗的富貴家庭生活，展示其「闊太」的一面。然而，她近日發布的一段影片，卻挑戰平民壽司店的「隱藏食法」，但事後她表示身體不適，她強調：「我人生嘅第一次亦都係最後一次」，引來網民討論。

五索怕吃生冷食物拒光顧平民壽司店

日前五索在社交平台分享了自己去光顧平民壽司店的影片，她坦言自己對該名一無所知，更因害怕吃生冷食物會引致肚痛，所以從未踏足。片中她透露前一晚才剛品嚐完一餐價值四千多元的Omakase（廚師發辦），與眼前平民價壽司形成強烈對比，而且她拿起店內的「白玉紅豆湯」，馬上高呼「廚餘呀」，盡顯其生活離地的一面。

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五索挑戰食豉油雪糕崩潰即吐

片中五索挑戰網上流傳的「雪糕隱藏食法」，同事將醬油淋在軟雪糕上，並餵給五索試食。她一入口，表情瞬間扭曲，隨即崩潰吐出，掩面慘叫，更大呼：「有魚腥味啊！」狀甚痛苦，場面極為狼狽惹笑。雖然第一輪挑戰以慘敗告終，但她仍鼓起勇氣嘗試第二款「抹茶粉配雪糕」，這次她則大感驚喜，高呼「好食過本身個味」，似乎對這個配搭相當滿意。最後五索竟將豉油、甜品等混合物，全部倒進雪糕中，並要她公司職員試吃，展示出成功復仇的笑容。

五索食4千元Omakase另類炫富

事後五索在帖文中寫道：「我人生嘅第一次亦都最後一次！ 啲同事成日搵我個胃玩...唔舒服咗成日」，網民好奇她吃Omakase就不會「怕吃生冷」，更留言指她：「身份、銀包唔同咗，味蕾都有所不同」、「呢個時候又唔怕生冷嘢啦」，也有網民提議雪糕加七味粉，五索卻反叫網民不要玩食物。

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