TVB富貴小花戴祖儀穿晚裝性感度爆燈 超低胸大晒豐滿上圍 高衩設計令40吋長腿若隱若現

31歲的戴祖儀向來以青春活力見稱，但近日她卻在鏡頭前破天荒展現極致性感的成熟魅力，令一眾網民大飽眼福。在最新曝光的影片中，戴祖儀身穿一襲極度誘惑的黑色晚裝，這件戰衣的設計充滿機心，上半身採用低胸設計，邊緣鑲嵌著閃亮的水晶，將她豐滿的上圍與性感的鎖骨表露無遺。腰間一側更有巧妙的鏤空剪裁並配以閃石點綴，凸顯出她零贅肉的纖細小蠻腰，下半身的超高衩裙襬更是全場焦點，讓她引以為傲的40吋白滑長腿，在走動間若隱若現，散發著令人無法抗拒的高貴性感氣質。

戴祖儀接朱千雪棒成法律女神

戴祖儀不僅擁有惹火身材，其實她還是一名不折不扣的學霸，她早年於英國李斯特大學修讀法律系畢業，原本回港實習並成為一名專業律師，但她為了追尋演藝夢想，毅然放棄法律界的高薪厚職，選擇轉行投身娛樂圈發展。憑藉亮麗的外貌、高瘦的身形以及知性的高材生背景，戴祖儀甫入行便備受矚目，更被網民封為繼朱千雪之後的又一位「法律女神」。

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戴祖儀一劇接一劇演技被讚

近年戴祖儀在演藝事業上的發展可謂一帆風順，備受公司力捧的她，接連參與多部劇集演出，演技日益成熟。她近期的重頭作一套接一套，當中包括劇集《飛常日誌II》以及懸疑劇集《非份之罪》，表現備受觀眾期待。而最令外界矚目的，莫過於她早前參演的劇集《正義女神》，在劇中她飾演檢控官，演出入木三分，網民紛紛讚賞她的演技越來越進步，前途無限。

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