戴祖儀被催婚不為年紀將就：要搵長相廝守對象 曾因歌手身份被遺忘感氣餒丨獨家

歌手出身的戴祖儀在圈中打滾7年，可惜漸漸被遺忘了歌手身份，令她既不開心也非常無奈，現在她期望每年能穩定推出一至兩首新歌來站穩歌手位置。另一方面，在音樂上她很希望能與陳奕迅合作，而演戲方面則望能獲得鄭丹瑞的指教。文 鍾舜英、圖 林賓尼

已踏入31歲的戴祖儀，本應為自己定下人生大計。但入行7年，她發現若目標定得太遠，或需依賴他人加持才能達成，便會感虛無縹緲，因為很多事情不是自己能控制。於是，她慢慢轉為訂立自己切實可行的目標，如今已有不少計劃正一步步實現，例如多寫歌，以及今年首次參演舞台劇。她亦希望寫出耳熟能詳的代表作，並舉行個人演唱會，最終目標是在每個範疇都留下屬於自己的代表作。

戴祖儀屢受打擊幸有樂觀心態

戴祖儀自認昔日目標過高，出道第一年想橫掃新人獎，結果狠狠被打臉。之後盼每年多出歌曲，大家卻漸漸遺忘她的歌手身份。雖然屢受打擊，但她深信「每關一扇門便為我開一扇窗」。她曾氣餒，但幸好有樂觀的心態：「我是正向思考的人，現在我變得踏實和穩重，但本質和熱血仍在。新歌《成長是個陷阱》已經錄好兩年，我不是投訴，只希望自己的歌曲有穩定輸出，每年能推出一、兩首歌作為歌手基本運作。」這首歌是她考DSE時的首支創作，當時感歎人生是否只能不停考試，藉此抒發不忿，也希望提醒大家，想起想做的事，就要去追尋。

戴祖儀演檢控官圓夢

戴祖儀有份在劇集《正義女神》飾演檢控官，其實她在英國讀大學時是修讀法律系，當時她的夢想是當一名很有型的律師，加上小時候看過很多律政劇，恨挑戰法庭上的腥風血雨。雖然畢業後成績不錯，卻沒有真正當上律師而感遺憾：「做了演員之後，今次終於有機會成為檢控官，對我來說是圓夢，對爸媽來說更加感到安慰。雖然性質不同，但結合了爸媽想我做的事，以及我喜歡做的事，值得感恩。」

戴祖儀恨與Eason合作

音樂上，戴祖儀最想與陳奕迅（Eason）合作，她認為Eason的聲線就是故事的訴說者：「與他合作不一定是合唱，可能大家聊天，或有機會寫一首歌給他，這也是令我感到興奮的一件事。」演戲方面，她則希望得到鄭丹瑞的指教。至於感情，戴祖儀的父母開始催她成家，但她不想因為年紀問題而隨便找一個人完成任務，只想找到能長相廝守的對象才開始發展。她透露，從前對另一半有很多要求，如今長大了，轉為篩選條件。她認為一段感情要走得長久，除了愛之外，對方必須有值得她欣賞的特質，並且要是一個真正愛惜她的人。