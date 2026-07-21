謝賢離世丨四哥仍有作品未公開 翻拍《萬水千山總是情》塵封9年 演內地小生嚴屹寬父親

《星島頭條》昨日（20日）獨家報導謝賢（四哥）死訊，據知他已於7月20日以本名「謝家鈺」在醫院出殯，靈柩移往合石火葬場火化。謝賢與狄波拉的子女亦發文證實，謝賢於7月16日因肺炎離世，享年89歲。謝賢一生奉獻給演藝事業，留下了無數膾炙人口的經典作品，包括劇集《千王之王》、《萬水千山總是情》及電影《少林足球》等，至今仍是香港人的集體回憶。然而最可惜是謝賢的遺作，他參與演出的翻拍版《萬水千山總是情》塵封9年，直至他離世仍未有機會播出。

內地小生嚴屹寬接謝賢棒

內地劇《萬水千山總是情》，早於2017年翻拍謝賢的同名經典愛情劇。1982年由謝賢與汪明荃擔綱主演的原版《萬水千山總是情》，創下了平均50點的驚人收視紀錄，成為香港電視史上的「神劇」之一 。在新版中內地演員嚴屹寬接棒謝賢，挑戰當年的經典靈魂人物，專一深情的「阮庭深」，而憑《延禧攻略》為港人熟悉的秦嵐，則挑戰汪明荃的經典角色「莊夢蝶」，重新演繹這段兩代人的恩怨情仇。

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謝賢演出男主角父親

為了向經典致敬，新版《萬水千山總是情》劇組特別邀請到原版男主角謝賢，以及另一位老戲骨劉松仁客串演出。當年的「阮庭深」謝賢這次在劇中升呢飾演嚴屹寬的父親「阮濤」，與劉松仁同台飆戲。從劇照可見，謝賢拍攝時雖已年屆80歲，但身穿筆挺黑色西裝、戴著招牌太陽眼鏡，巨星氣場展露無遺 。然而這部備受期待的作品，自2017年殺青後，播出之路卻一波三折，即使在2020年後將劇名更改為《陽光正好依然是你》，但至今仍未有確切的播映日期。

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