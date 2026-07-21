苗金鳳設靈丨兩子花牌伴慈母遺照 靈堂外展示21張生前珍貴照片 圈中好友致花牌悼念

苗金鳳（原名林慧珊）於上月25日離世，享壽84歲。今日（21日）假大圍寶福紀念館二樓寶功堂設靈，翌日（22日）上午九時舉行大殮儀式，十時辭靈，隨後奉柩鑽石山火葬場進行火化。

苗金鳳兩子花牌放當眼處

靈堂佈置簡潔，中央擺放了三個花牌，中間及右手邊是苗金鳳兩位兒子劉祿堅一家及劉祿永一家，左邊是三位姨甥的。橫匾寫上懿範長存，遺照用上苗金鳳一張面帶笑容彩色照片，相片四邊圍上粉紅色玫瑰，靈堂外擺放滿紙紮祭品外，還擺設了21張苗金鳳生前不同年代的照片，讓大家可以懷念她的昔日往事。圈中好友李文標和胡櫻文及徐遇安夫婦送上花牌。

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苗金鳳曾是粵語片時代當紅女星

苗金鳳是香港影壇及電視界備受尊敬的資深演員，其演藝生涯橫跨逾半個世紀。她在 1960 年代以 17 歲之齡憑電影《雙鳳仇》一舉成名，憑藉清秀溫婉與楚楚可憐的氣質成為粵語片時代的當紅女星，代表作有《一水隔天涯》及《珍珠淚》。隨著粵語片式微，她轉戰電視圈，先後效力麗的、佳藝、亞洲及無綫（TVB）等多個電視台；90 年代重返 TVB 後戲路大開，成功塑造了《第三類法庭》中霸氣十足的母親「韋金鈴」及《烈火雄心》中精神分裂的「范瑞燕」等經典長輩角色。雖然她曾於 2005 年因厭倦拍劇而淡出，但 2013 年在曾志偉及監製陳維冠誠意邀請下再度出山，於《女人俱樂部》中精湛飾演尖酸刻薄的奶奶，演技大獲網民好評。最終，她在 2014 至 2015 年完成舞台劇《杜老誌》的演出後，正式告別幕前，專心享受退休生活。早前苗金鳳離世消息公布，令不少影迷感惋惜。

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