苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居

苗金鳳今日（25日）下午離世，令廣大影迷深感惋惜。苗金鳳晚年保養得宜，早年曾被網民「野生捕獲」，大讚她皮膚白滑、氣質優雅高貴。回顧苗金鳳的一生，無論是感情經歷還是演藝事業，都猶如電影般精彩。

苗金鳳20歲嫁大廿載伯樂

苗金鳳的感情生活，最為人津津樂道的是她與港聯電影公司老闆劉芳的婚姻。入行初期，苗金鳳簽下的合約原本寫明不准拍拖及結婚，但在她20歲那年，卻嫁給了比她年長20年的老闆兼伯樂劉芳。後來苗金鳳被TVB挖角，生性好動的她漸覺與前夫性格不合，最終選擇和平離婚。

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苗金鳳和平離婚為幼子繼續同居

不過，兩人再見亦是朋友，苗金鳳沒有對前夫惡言相向，反而大讚對方很愛錫自己，帶給她父愛的感覺，是個好老公。為了照顧兩個兒子，兩人離婚後甚至繼續同居了幾年，感情昇華至另一層次。

苗金鳳曾與澳洲醫生再婚

1986年，苗金鳳開展了第二段婚姻，嫁給一名澳洲華僑醫生，並隨夫移民澳洲悉尼。可惜她覺得當地生活太沉悶，加上兩人相處並不開心，這段婚姻僅維持了兩年便告吹。

經歷過兩段婚姻的起伏，苗金鳳晚年一直保持單身，活得通透自在。她曾坦言：「結兩次婚乜都試過，對婚姻無期望，而家有空間幾好。」看到兩個兒子成家立室，已令她倍感安慰。

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