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粵語片影星苗金鳳逝世享年81歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台

影視圈
更新時間：20:13 2026-06-25 HKT
發佈時間：20:13 2026-06-25 HKT

苗金鳳逝世，享年81歲。田啟文（田雞）代著名粵語片影星苗金鳳（本名：林慧珊）的兒子公布，苗金鳳於今日（25日）下午3時病逝，終年81歲。消息傳出後，不少影迷及圈中好友紛紛表示哀悼。

苗金鳳憑《雙鳳仇》成名

苗金鳳原名林慧珊，於1960年代憑電影《雙鳳仇》一舉成名，清秀的樣貌與精湛的演技讓她迅速成為粵語片時代的當紅女星，代表作有《一水隔天涯》、《珍珠淚》等。其後，她轉戰電視圈，先後為麗的電視、佳藝電視、亞洲電視及無綫電視（TVB）效力，拍攝了多部膾炙人口的劇集，包括：《快活谷》、《萬家燈火》、《還看今朝》、《暴雨燃燒》、《第三類法庭》、《烈火雄心》、《女人俱樂部》等，演藝生涯橫跨數十載，形象深入民心。2005年，她曾因「厭倦拍劇」為由淡出幕前，及後在2013年獲曾志偉及陳維冠邀請出山拍《女人俱樂部》。

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苗金鳳《女人俱樂部》成最後參演劇集

近年，苗金鳳已逐漸減少幕前演出。她最為年輕一輩觀眾所熟知的作品，要數2014年參演的TVB話題劇集《女人俱樂部》。她在劇中飾演鄭丹瑞的媽媽，與李若彤、李麗珍、陳慧珊等後輩合作，勾起觀眾的集體回憶，該劇也成為了她的影視遺作。

完成《女人俱樂部》的拍攝後，苗金鳳於2014及2015年曾參演舞台劇《杜老誌》，之後便正式淡出幕前，專心享受退休生活。如今傳來她離世的消息，讓外界無限惋惜。

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