粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台

苗金鳳逝世，享年80歲。田啟文（田雞）代著名粵語片影星苗金鳳（本名：林慧珊）的兒子公布，苗金鳳於今日（25日）下午3時病逝，消息傳出後，不少影迷及圈中好友紛紛表示哀悼。

苗金鳳憑《雙鳳仇》成名

苗金鳳原名林慧珊，於1960年代憑電影《雙鳳仇》一舉成名，清秀的樣貌與精湛的演技讓她迅速成為粵語片時代的當紅女星，代表作有《一水隔天涯》、《珍珠淚》等。其後，她轉戰電視圈，先後為麗的電視、佳藝電視、亞洲電視及無綫電視（TVB）效力，拍攝了多部膾炙人口的劇集，包括：《快活谷》、《萬家燈火》、《還看今朝》、《暴雨燃燒》、《第三類法庭》、《烈火雄心》、《女人俱樂部》等，演藝生涯橫跨數十載，形象深入民心。2005年，她曾因「厭倦拍劇」為由淡出幕前，及後在2013年獲曾志偉及陳維冠邀請出山拍《女人俱樂部》。

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苗金鳳陪朋友面試意外入行

苗金鳳的原名為「林慧珊」，自幼喪父的她，中學畢業後陪同學去電影公司報名。當時從沒想過做明星的她，在面試時故意表現得不耐煩，試鏡更任性地刻意全黑打扮，沒想到這份獨特氣質竟被劉芳相中。17歲首演電影《雙鳳仇》即一舉成名，不過她曾笑言當時人工僅得100港元，只是「侷住成名」。

至於「苗金鳳」這個為人熟知的名字，其實是劉芳為她改的藝名。因為當時「苗」姓較罕見，老闆將電影《苗銀鳳》的「銀」改為「金」字，覺得更響亮。雖然苗金鳳內心覺得這名字很俗氣、很不喜歡，但也只能無奈接受。

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《女人俱樂部》成苗金鳳最後參演劇集

在粵語片時代，苗金鳳多飾演楚楚可憐的姑娘，《一水隔天涯》、《珍珠淚》皆是她的成名作。隨著年紀漸長，她的戲路亦迎來轉變。90年代重返TVB後，她在《第三類法庭》中飾演邵美琪的母親；而在《烈火雄心》飾演精神分裂患者，同樣大獲好評。2013年，早已退隱的苗金鳳獲曾志偉誠意打動，復出接拍《女人俱樂部》（M Club），飾演李若彤的尖酸刻薄「野蠻奶奶」；鄭丹瑞媽媽。雖然網民好評如潮，但她坦言對演戲已覺厭倦，只想專心享受退休生活。苗金鳳於2014及2015年參演完舞台劇《杜老誌》後，便正式淡出幕前，專心享受退休生活。