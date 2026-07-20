謝賢離世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最後致敬 網民難過不捨四哥謝賢：強雄成絕響

今日（20日）《星島頭條》獨家收到消息，謝霆鋒父親「四哥」謝賢離世，享年89歲。由於 昨晚（19日）TVB特別安排於黃金時段重播周星馳的經典電影《少林足球》，原意是趁著《功夫女足》大收旺場，讓觀眾重溫昔日港產電影。豈料電影昨晚播畢，今日即傳來「四哥」謝賢離世的噩耗，大批早一晚才在電視機前欣賞完四哥謝賢精湛演技的觀眾，對於突如其來的死訊表示完全難以接受，紛紛發文悼念，表示不捨得四哥謝賢的離世。

網民發文悼念四哥謝賢

四哥謝賢離世，大批網民在Threads發文悼念，字裡行間充滿著強烈的不捨與惋惜。不少網民激動感嘆：「明明昨晚先睇完佢做強雄，點解突然就走咗？」、「四哥代表住香港電影嘅一個黃金時代，真係好唔捨得。」許多粉絲紛紛回顧謝賢多年來在銀幕前留下的瀟灑身影，由粵語長片時代的翩翩公子，到後期的霸氣大佬，他的不羈魅力早已深深烙印在幾代香港人的集體回憶中。網民洗版式的留言與R.I.P.祈福，足見四哥在普羅大眾心目中無可取代的崇高地位。

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四哥謝賢演出大反派深入民心

周星馳的電影《少林足球》，謝賢在片中飾演的超級反派「強雄」，絕對是神來之筆，亦是近年最為年輕一代津津樂道的經典角色。四哥謝賢將那個財大氣粗、奸狡跋扈的「魔鬼隊」領隊演繹得淋漓盡致。無論是當年狠心踩著「黃金右腳」明鋒（吳孟達飾）的頭顱極盡侮辱，還是叼著雪茄、發出令人不寒而慄的招牌魔性笑聲，舉手投足都展現出極強的壓場感。特別是他那句經典對白：「球證、旁證，加上主辦、協辦所有單位全是我的人，你怎麼和我鬥？」更是霸氣外露，成為不朽的電影金句。

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