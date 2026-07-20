謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠

《星島頭條》獨家收到消息，香港影壇巨星「四哥」謝賢已與世長辭，享年89歲。其子謝霆鋒與女兒謝婷婷共同在社交媒體上發布聲明，證實了此一沉痛消息。原先正在內地為演唱會進行籌備的謝霆鋒已急趕回香港為父親處理後事。

謝霆鋒謝婷婷證實父親安詳離世

謝霆鋒與謝婷婷在聯合聲明中寫道：「我們懷著無比沉痛的心情，向大家公布我們摯愛的父親謝賢先生與世長辭。」文中提到，謝賢在家人陪伴下安詳離世，結束了他精彩豐盛的一生。他們讚揚父親「才華橫溢，成就非凡」，不僅是備受尊敬的演員與藝術工作者，其獨特的個人風采與真摯性情，也為香港電影及演藝事業帶來深遠影響，他的精神將會長留大家心中。文末，家人懇請外界給予空間，並對各界的關心與支持表達了衷心感謝。

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謝霆鋒：請記住他最瀟灑的模樣

除了聯合聲明，謝霆鋒也發表了個人長文，分享他對父親的思念。他寫道：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」他形容父親將一生奉獻給影視與娛樂，即便在低谷時，也始終堅持以最完美的狀態出現在螢幕前，因為父親常說：「the show must go on——表演必須繼續下去。」

謝霆鋒籲不要為謝賢哭

謝霆鋒感性地表示，大家想起「四哥」，不必為他哭，也不必太傷心，因為父親會覺得那樣「不夠瀟灑」。他希望大家只要將那個「永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留在心中，便足夠了。」字裡行間流露出對父親深深的敬愛與理解。

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