中年好聲音4｜吳亦偉唱暈關心妍奪94分奪MVP 鄭仲豪狂忘詞海兒仍讚「倍數式成長」

今晚《中年好聲音4》十強賽戰火蔓延，各參賽者為晉級出盡渾身解數，場面既緊張又惹笑！今集最大焦點落在兩位風格截然不同的男參賽者，吳亦偉與鄭仲豪身上，兩人演出卻大相逕庭。

吳亦偉回歸國語歌奪最高分

早前因獻唱廣東歌而被不少觀眾批評「唔知佢唱咩」的吳亦偉，今集強勢回歸其擅長的國語歌領域，選唱天后王菲的《開到荼蘼》。他憑藉一流的韻律感及舞台張力，展現出極高水準的演出，不僅令海兒、肥媽和關心妍三位女評審齊齊隨旋律忘情擺動身體，更獲張佳添激讚他並非死背歌曲，而是將自身徹底融入其中。本身是王菲歌迷的關心妍坦言原先替他感到擔心，但聽畢後亦大讚他唱得恰到好處。最終吳亦偉狂掃94分，力壓獲周國豐高度評價、演唱《如果沒有你》的尤淑情，奪得今集全場最高分，並順利拿下今集MVP。

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鄭仲豪轉型唱流行曲

至於早前憑《黑色狂迷》勇奪MVP的「Rock友」鄭仲豪，今次卻選擇兵行險着，大膽捨棄自己的搖滾強項及招牌「嘔泥聲」，轉為以貼近流行曲的方式挑戰蘇永康歌詞密集的金曲《越吻越傷心》。他的破格演出令主持車婉婉大感驚喜，直言「睇到有吳國敬的味道」；而肥媽亦大讚他夾Band出身，與樂隊配合天衣無縫，沒有出現死讀書的平淡感。

海兒讚鄭仲豪「倍數式成長」

評審海兒更以「倍數式成長」來形容鄭仲豪的進步，激讚他終於找到一把唱普通流行曲的聲音。可惜，面對密集的歌詞，鄭仲豪疑因緊張而多度唱錯失準，令兩位男評審周國豐及張佳添明顯對其表現有所保留，僅給予84及85分，最終他只取得88分，表現略帶遺憾。

許美琪挑戰《浮誇》

除了緊張的賽事，今集亦有輕鬆搞笑的場面。「喊包琪」許美琪挑戰陳奕迅的高難度神曲《浮誇》，車婉婉笑指此歌在K房絕對是「災難級」，直言：「我哋會即刻去廁所」、「冇聽過有人喺K房唱得好完整」。

許美琪戰衣撞「肥媽Style」

有趣的是，周國豐在點評美琪歌藝前，搞笑地指她身上的白色流蘇上衣充滿「肥媽Style」，笑言令人聯想起肥媽登台的戰衣。海兒隨即踢爆，原來美琪一上台時，肥媽已私下急不及待問：「佢件衫邊度買㗎？」連番互動引發全場爆笑，為緊張的比賽緩和了氣氛，而許美琪最終亦憑穩定的發揮取得90分的不俗成績。

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