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羅家英選八和會館主席落敗  明言「個會有問題」  剖析爭輸原因：後生覺得我太老

影視圈
更新時間：20:30 2026-07-19 HKT
發佈時間：20:30 2026-07-19 HKT

羅家英今日（19日）到書展出席《羅家英傳》的講座，阿姐汪明荃也有陪同，羅家英笑言汪明荃去支持陳欣健，沒可能不陪他，又指汪明荃今日才第一次看他這本自傳。

羅家英推出自傳

羅家英指今次自傳籌備了年多，想在80歲時才推出，問到有冇爆內幕或秘聞？他表示沒有，至於會否分享情史？他即表示：「梗係唔講啦，（汪明荃呢？）少少，分享佢治夫之道同持家有道。（有冇爆到啲嘢會俾汪明荃扭耳仔？）佢好斯文，好溫柔。」在旁的汪明荃聽到之後即表示他好假，至於汪明荃事前是否有叮囑他不能講的事？羅家英說：「應該講可以講，唔應該講絕不能講，千祈唔好講我咁多嘢，唔准講我嘅家人。」而他指書中也有講自己的成長，例如爸爸如何打他。

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羅家英競選八和會館主席落敗

羅家英哥早前競選八和會館主席落敗，問到是否感失望？他說：「冇所謂，俾人做我舒服啲！」至於當初為何去選主席？他指是有內幕，不過關於其他人所以不說，但指一班老前輩如吳仟峰、尹飛燕及阮兆輝等已上年紀，他們叫自己行先然後跟尾：「希望將個會搞好啲，自己都睇到有問題，所以先行出嚟，希望為個會做啲嘢，出發點係正道！」至於覺得落選是否也有問題？羅家英說：「唔奇怪，後生覺得我哋太老做唔到嘢，可能咁嘅心理唔選我哋。」

羅家英幫汪明荃捽腳

羅家英和汪明荃將於八月到廣州開騷，他笑指到時一定會唱《Only You》，因為知道觀眾喜歡睇，對於汪明荃最近筋膜炎，羅家英表示有幫汪明荃細細力捽腳。而一向有踢波的他被問到是否有看世界盃？羅家英指有，更大讚今日凌晨的「友誼賽」（季軍戰）好睇，又指雖然自己喜歡的法國和英格蘭已無緣爭冠軍，但亦會睇冠軍賽，問到汪明荃是否准許他捱夜睇波？他指汪明荃會一齊睇，因為要他講解規則。

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