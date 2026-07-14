羅家英爭八和主席落敗暗諷對手好有計劃 汪明荃加持無效仍感謝選舉團隊辛勞

粵劇大老倌羅家英於今年4月高調宣布參選新一屆八和會館主席，獲曾連任多屆主席的太太汪明荃全力支持，汪明荃更多次在社交平台轉發公開信，十分關心今屆的投票程序。不過在日前八和會館舉行新一屆理事會選舉上，羅家英最終僅獲329票，未能躋身29位新一屆理事之列，現任主席龍貫天取得402票，則成功連任。

汪明荃為羅家英打氣

選舉結果出爐後，汪明荃昨日（13日）在IG分享多張與老公羅家英、以及選舉團隊的合照，並發文感謝所有支持者：「八和選舉，家英哥未能進入新一屆理事會，但非常多謝親身來到現場投票的會員，和選舉團隊的努力。大家辛苦了。」從照片中所見，汪明荃與眾多支持者身穿印有「支持羅家英」的應援帶，齊心為羅家英打氣，雖然最終落敗，但團隊氣氛融洽。

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羅家英對於落敗未能躋身理事之列，受訪時表現豁達，首先感謝支持他的同業在百忙之中親自到場投票，認為自己的親身投票率相當高。提到對手在數月內突然批准105名新會員加入，並授權他人投票，羅家英對此表示：「我不懂怎麼說，只能說好有計劃，他們的計劃成功了。」

羅家英開玩笑年紀大要休息

羅家英強調對結果並不失望，並大方接受：「我們輸了，便開心地離開，我覺得沒有甚麼大問題。每一個政綱都是想八和好，只是我們班老叔父有一套，他們這班好新，不論資歷或行內所講的功夫都未到好好，既然大家投了他們，即是我們不及他們，便讓他們做，大家都是八和子弟！不要緊啦！」羅家英又半開玩笑表示，或許是「華光師傅」認為他年事已高，是時候該休息。

汪明荃的帖文下有不少網民為羅家英打氣，稱讚他「為粵劇戲曲界作出巨大貢獻有目共睹！功德無量！」龍貫天對於有指制度不公問題，認為是部分不清楚了解，而新會員獲批是合乎章程和法律。

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