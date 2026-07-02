羅家英難忘與星爺拍《西遊記》即興發揮唔跟劇本 零下10度出外景：着4條褲都唔夠！

康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）推出「對話西遊」節目，分別在東九文化中心（東九）劇院和資料館電影院放映3組、共6部風格各異，來自不同年代改編名著《西遊記》的經典電影作品。日前在東九劇院為節目打響頭炮是經過資料館全新4K數碼修復：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》（1995）和《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995）的世界首映。兩場放映除吸引大批影迷前來捧場外，當年有份參與演出的羅家英，幕後製作的馬賢良（特技）、李健仁（副導演）、梁華生（美術）、曹敬文（統籌），再加上文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、助理署長李潔儀、香港電影資料館館長陳彩玉均有到場支持。

莫文蔚感激大家喜歡「白晶晶」

在《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》修復版正式放映前，資料館先播放早前特意邀請導演劉鎮偉和戲中演員莫文蔚（Karen）分別拍攝的分享短片，Karen憶述說：「原來呢部電影不經不覺已經係31年前嘅作品，每次睇返都覺得非常驚喜同精采，當年拍嘅每一個畫面到現在都歷歷在目，好多朋友都好鍾意我嘅角色白晶晶，非常榮幸同埋好開心曾經有份參與呢部香港經典嘅電影作品！」接着負責電影特技的馬賢良在台上談及電影特技在這30年之間的轉變。

羅家英感恩《Only You》為他帶來收入

《西遊記大結局之仙履奇緣》（4K數碼修復版）緊接進行世界首映，羅家英、馬賢良（特技）、梁華生（美術）和曹敬文（統籌）受邀在台上大談當年拍攝時的趣事。家英哥在電影中飾演唐僧形象百變，還懂得說英語，他笑說：「其實識英文同埋唱英文歌係唔奇怪嘅事，點解呢？我有月光寶盒，去到邊度用都得，去到美國仲學識咗《Only You》，同嗰幾個黑人做咗兄弟，月光寶盒返到嚟我咪唱《Only You》囉！」家英哥對這套電影相當懷念：「我第一次去北方咁凍嘅地方去拍戲，去到嗰度着多多衫都係唔夠，我以為着四條褲都夠啦啩，但原來係唔夠。」家英哥續說當時拍攝環境只得零下10度和正在下雪，唯有靠現場拍攝用的燈光的溫度取暖。家英哥透露當年在錄音室錄Only You 時是由盧冠廷教他唱：「佢教一句，我就唱一句，之後唱咗兩次就完成啦！跟住錄國語版，又係唱咗兩次就唱完！」家英哥也有問盧冠廷《Only You》呢類歌會否流行？盧冠廷答他說：「《Only You》呢類歌好難講嘅，紅起上嚟就會紅㗎啦，如果唔紅就唔紅㗎啦，最緊要平常心。」家英哥感恩透露這首《Only You》最後幫他搵錢揾到而家。提及電影在銀川取景，統籌曹敬文表示：「嗰時感覺到錢嘅重量，並唔係力量，嗰陣要負責攬住大量人民幣現金去俾錢，所以先知錢嘅重量係咁勁。」

羅家英細訴拍攝時難忘經歷

家英哥及後補充說拍攝時最難忘的經歷：「最難忘喺銀川綁住我嗰一場戲，由晚上7 點綁住我綁到第二日嘅7點。另外一場就喺陝西，嗰陣落雪要換衫有四個變身，羅馬戰士同埋埃及王子等。最重要一場就係唱《Only You》，呢幾場戲都好難忘記。每一次睇呢部電影都覺得人生能夠拍到幾套好嘅戲？能夠流傳到比觀眾欣賞？因為呢一齣戲而出名，我覺得不枉此生。」家英哥坦言從沒想過扮演唐僧這個角色令他得到那麽多：「總之有任何工作找我，我就會盡全力去拍去做，有咩效果拍嘅時候我係唔知，出咗嚟先知。有咁嘅效果係一個夢想同意外，真係好開心！」至於飾演唐僧一角爆紅超過30年，喜獲許多登台機會，家英哥表示：「一首《Only You》，呢30年都令我搵到喲錢，《Only You》對我嚟講係令我懷念嘅一首歌，大家鍾唔鍾意聽呢？」家英哥提到在電影中最難忘同周星馳合作：「有一段對白『你要曳曳啦！你要同我講㗎嘛！冇理由你要又唔俾你，我又夾硬俾你，咁究竟你要定唔要呢？』呢段台詞係臨時發揮冇劇本。」對於AI科技盛行的看法，家英哥回應：「科技嘅進步令好多嘢都不停變化，由一種特技到依家電腦去到AI，就係千奇百怪，係好難得㗎！我覺得呢套戲能夠重新（4K復刻）會令佢再保留得更加耐！」