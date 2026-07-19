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鄭秀文梁詠琪主演《八個女人一台戲》塵封8年上映特別場 商天娥會否現身宣傳或謝票成焦點

影視圈
更新時間：17:00 2026-07-19 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-19 HKT

苦等8年，由關錦鵬執導，鄭秀文、梁詠琪、趙雅芝、白百何等主演的電影《八個女人一台戲》，終於重見天日！這部被影迷封為「都市傳說」的電影，早於2018年已經煞科，並曾於釜山及香港國際電影節放映，但此後一直未有公映消息。近日高先電影院突然宣佈將於7月底舉行五場特別放映，戲票隨即被搶購一空，影迷反應極之熱烈，紛紛留言要求加場。

《八個女人一台戲》陣容星光熠熠

電影《八個女人一台戲》演員陣容星光熠熠，由鄭秀文與梁詠琪兩大天后領銜主演，加上白百何特別演出，並有趙雅芝、林保怡、甘國亮、周家怡、商天娥及齊溪等實力派加盟。故事以香港大會堂為背景，聚焦於舞台劇《一世人兩姐妹》首演前的七日綵排，講述隱退多年的舞台天后袁秀靈（鄭秀文 飾）決意復出，與昔日宿敵何玉紋（梁詠琪 飾）再度合作，台上台下的恩怨情仇一觸即發。

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網民好奇商天娥會否參與宣傳回應涉欺凌是非

《八個女人一台戲》未正式上映已話題不斷，除了影迷關心電影最終的公映日期外，更有不少網民關注，有份演出的商天娥會否出現做宣傳或參與謝票活動，似乎是想看她如何回應早前被陳曼娜點名爆曾欺凌楊思琦的指控。
此外，該片於2018年拍攝期間，更獲周潤發驚喜探班，一度讓外界期待他能客串一角，與昔日的螢幕情侶趙雅芝再度同框。

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陳曼娜指商天娥疑默認欺凌楊思琦？

導演關錦鵬堅持香港取景

雖然是合拍片，但導演關錦鵬堅持全程在香港取景，更特意搭建一比一的香港大會堂後台場景，力求拍出最原汁原味的香港情懷。關錦鵬曾表示，香港大會堂是幾代香港人的集體回憶，能在此地標完成拍攝心存感恩，並深情地說：「香港是唯一一個就算把我弄盲，我也可以摸著出門的城市。」足見他對香港的深厚感情。

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