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CORTIS呃錢一首歌唱5次惹負評 籲歌迷放下手機專心睇騷

影視圈
更新時間：15:46 2026-07-19 HKT
發佈時間：15:46 2026-07-19 HKT

韓國人氣新人男團CORTIS昨晚在首爾展開《PUT YOUR PHONE DOWN》巡唱，但因歌曲不足，同一首歌唱足4、5次惹負評。有韓國網民踢爆，CORTIS出道未足一年，目前僅發行了12首歌曲，是次演唱會既無翻唱環節，亦無成員個人solo舞台，反而將同一首歌曲重複演唱多次，當中《YCC》唱足5次，《REDRED》亦重唱4次遭批評「呃錢」。演唱會全程僅約100分鐘，門票索價14萬韓圜（約740港元），不少粉絲直斥「得幾首歌就開演唱會，想搵快錢太明顯」。

CORTIS一套衫唱到完場

此外，成員全程僅着一套服裝，即使被汗水濕透亦未有更換，加上舞台欠缺VCR及舞台設計，製作欠缺誠意。場館選址仁川偏遠地區，粉絲需在烈日下輪候逾兩小時購買紀念品，場外秩序亦見混亂。不過仍有粉絲力撐現場氣氛熱烈，指隊長Martin現場真唱實力出眾，帶動全場氣氛，又提到Martin哽咽向粉絲致謝：「沒有你們，我們絕對不可能走到今日。」並提醒粉絲雨天回家注意安全，認為問題癥結在於公司安排欠周，成員本身態度誠懇，不應被全盤否定。

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