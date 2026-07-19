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廖碧兒傳戀百億富商性感升級  穿泳衣盡騷豐滿上圍好養眼  白滑玉背長腿放題極誘人

影視圈
更新時間：15:30 2026-07-19 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-19 HKT

年47歲的前TVB花旦廖碧兒（Bernice），早前被《東周刊》獨家報導，指她與70歲的前東華三院主席呂禮章（Lo Lai Cheung）過從甚密，爆出相差23載的「忘年戀」，瞬即成為全城熱話。緋聞絲毫未影響廖碧兒的心情，繼早前上載笑容滿面的行山相後，近日她更在IG大派福利，分享性感泳衣照，最新狀態好到令人驚艷。

廖碧兒沙灘打卡展一流狀態

從廖碧兒分享的照片可見，她身處一個景緻極美的沙灘，心情顯得極為愉快。其中一張照片，她雖然戴著時尚墨鏡，但仍難掩其出眾的顏值。在陽光下，她皮膚白滑緊緻，並對著鏡頭展露甜美笑容，散發出自信迷人的魅力，狀態大勇。

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廖碧兒穿紫色泳衣盡見豐滿上圍

於沙灘上，廖碧兒身穿紫色泳衣，外搭一件牛仔恤衫，並刻意讓恤衫滑落，露出香肩和豐滿上圍，胸前春光乍洩，非常性感。她坐在細滑的沙上，一雙白滑修長的美腿更是吸睛，讓粉絲大飽眼福。

廖碧兒白背玉背極誘人

另一張背影照同樣引人遐想，只見她悠閒地在清澈的海水中漫步，並愜意地張開雙臂，身上的牛仔外衣隨意地滑落，展現出光滑無瑕的美背。整個畫面充滿青春氣息，其極佳的體態完全不似已屆47歲，宛如少女一般。

廖碧兒緋聞對象呂禮章好猛料

廖碧兒的緋聞對象呂禮章背景相當顯赫。據悉，他不僅是執業建築顧問、多間上市公司的董事，更曾於90年代出任東華三院主席，並獲委任為太平紳士及城規會成員，在政商界地位超然。早前，《東周刊》便獨家拍得廖碧兒與呂禮章疑似拍拖的照片，而翻查廖碧兒的IG，兩人早已頻繁地一同出席各大美酒佳餚盛宴，在合照中呂禮章總是緊貼在旁，可見交情匪淺。

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