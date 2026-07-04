廖碧兒傳發展忘年戀 與七旬百億富商呂禮章合照流出 宴會上化身「護花使者」形影不離

47歲的前華姐冠軍廖碧兒（Bernice）過往緋聞對象如走馬燈，由劉愷威、視帝陳豪，到富二代、百億富豪，其感情生活備受關注。近日《東周刊》獨家爆廖碧兒與男伴出雙入對疑有新戀情，對象是年長逾20載的七旬前東華三院主席兼百億富商呂禮章。廖碧兒疑似戀情曝光後，有網民發現其IG早已有跡可尋，多次高調放閃「忘年戀」，分享與男方的合照。

廖碧兒與呂禮章一起出席活動

據指，廖碧兒與呂禮章交情匪淺，經常出雙入對參與各大頂級上流酒會，以及美酒佳餚盛宴。從廖碧兒分享的合照中，無論場合大小或合照人數多寡，呂禮章總是充當「護花使者」，緊貼在廖碧兒的身旁，二人的互動不普通朋友。

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廖碧兒餐飲事業獲呂禮章提供支持

廖碧兒與呂禮章的同框合作，都見到笑得燦爛，默契十足，似乎「感情穩定」。據悉，二人同樣對紅酒與高級餐飲情有獨鍾，呂禮章憑藉政商界人脈與豐富閱歷，為廖碧兒的餐飲事業提供強大後盾支持。

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廖碧兒「新歡」呂禮章背景顯赫

廖碧兒的「新歡」呂禮章背景大有來頭，出身於本港老牌慈善家族的他，在政商界地位顯赫，除了是執業建築顧問，亦是多間上市公司董事，曾於90年代出任東華三院主席，並獲特區政府委任為太平紳士及城規會成員。

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呂禮章亡妻為顧樂儀

呂禮章的亡妻是1988年港姐兼國際航空小姐冠軍顧樂儀，同屆港姐冠軍為李嘉欣。顧樂儀港姐落選後曾短暫入加TVB，獲委派與廖偉雄合作主持TVB節目《香港倒後鏡》，與呂禮章結婚後淡出幕前，二人育有三名子女。顧樂儀抗癌期間呂禮章曾風雨不改到醫院陪伴，直到2015年顧樂儀因癌離世，呂禮章為紀念亡妻，特別成立「樂儀癌病治療資助基金」遺愛人間。

廖碧呂禮章女兒呂康玲廚藝了得

呂禮章的子女已長大成人，其年約30歲的女兒呂康玲（Samantha）畢業於美國哥倫比亞大學哲學系，熱愛下廚，曾放下名媛身份做廚房學徒，利用祖父留下的醬油工場反覆鑽研鑊氣小炒，又開設個人專頁「Wendy's Wok World」，穿上標誌性的肚兜造型，在鏡頭前大顯廚藝。

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呂禮章與亡妻顧樂儀女兒是「廚神」?