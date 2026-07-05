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廖碧兒傳戀七旬百億富商呂禮章後首曝光  春風滿面行山眉開眼笑  被指體態圓潤仍充滿自信

影視圈
更新時間：13:59 2026-07-05 HKT
發佈時間：13:59 2026-07-05 HKT

現年47歲的前TVB花旦廖碧兒（Bernice），近日被《東周刊》獨家拍得與70歲的前東華三院主席呂禮章（Lo Lai Cheung）出雙入對，疑似爆出相差23載的「忘年戀」。緋聞傳出後，廖碧兒成為全城焦點，但她似乎未受影響，更在緋聞曝光後首次更新社交媒體，上載一段行山影片，心情極佳，春風滿面。

廖碧兒傳緋聞後春風滿面

影片中，廖碧兒由室內走到戶外，大玩變裝。起初素顏出鏡的她，對著鏡頭露出自信微笑，其後鏡頭一轉，她已身處山頂，背景是壯麗的日出雲海。全程廖碧兒笑容燦爛，臉上藏不住的笑意，似乎完全沉浸在喜悅之中，並以英文寫道：「祝大家這一周過得愉快。」

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廖碧兒被《東周刊》獨家直擊與一名男子形影不離。
廖碧兒被《東周刊》獨家直擊與一名男子形影不離。
廖碧兒和一名男子同行，日前《東周刊》再獨家爆男方身份是呂禮章。（《東周刊》圖片）
廖碧兒和一名男子同行，日前《東周刊》再獨家爆男方身份是呂禮章。（《東周刊》圖片）
廖碧兒與男伴出入豪華私人會所。（《東周刊》圖片）
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疑有愛情滋潤的廖碧兒容光煥發。
疑有愛情滋潤的廖碧兒容光煥發。
廖碧兒近日傳戀上呂禮章，近日首次於IG上載見樣近況。
廖碧兒近日傳戀上呂禮章，近日首次於IG上載見樣近況。
廖碧兒行山春風滿面。
廖碧兒行山春風滿面。
廖碧兒眉開眼笑。
廖碧兒眉開眼笑。
廖碧兒被指比往日圓潤。
廖碧兒被指比往日圓潤。

廖碧兒被指圓潤不少

有網民留意到，影片中的廖碧兒似乎比以往圓潤了不少，無論是面頰還是身形都略顯豐腴，充滿「幸福肥」的感覺。不過，觀乎她自信又開朗的神情，看來她對目前的生活各方面都相當滿意，全身散發著幸福氣息。

廖碧兒緋聞對象呂禮章背景顯赫

廖碧兒的緋聞對象呂禮章背景相當顯赫。據悉，他不僅是執業建築顧問、多間上市公司董事，更曾於90年代出任東華三院主席，並獲委任為太平紳士及城規會成員，在政商界地位超然。早前，《東周刊》便獨家拍得廖碧兒與呂禮章疑似拍拖的照片，而翻查廖碧兒的IG，兩人早已頻繁地一同出席各大美酒佳餚盛宴，在合照中呂禮章總是緊貼在旁，可見交情匪淺。

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呂禮章亡妻是港姐顧樂儀：

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