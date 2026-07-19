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鄧兆尊三兄妹為亡父新馬師曾罕公開合體 否認患病立電子遺囑 親回15億身家傳聞：搵到畀9成

影視圈
更新時間：15:02 2026-07-19 HKT
發佈時間：15:02 2026-07-19 HKT

鄧兆尊、鄧翠玉（鄧小艾）與鄧兆榮三兄妹，到灣仔會展出席徐蓉蓉著《千面伶王新馬師曾》講座，談到三人少有機會合體，三人稱幾乎每日都見面，談到出書談及父親新馬師曾的原因？鄧小艾指早年母親洪金梅（祥嫂）在世時，已與作者徐蓉蓉談及這主意，但因媽媽病後、離世而擱置，「後來我們再談到爸爸，我只開出一個條件，就是不談不開心的事，只做正面事，如藝術、為人和社會，後來徐姐說可以，我們就開始，盡量去配合。」鄧小艾指只睇過草稿，三人都未睇過成書，而書中很多相片都是由作者從外地搜羅，他們有參與寫序，但相信內容都是談及新馬師曾的前半生。

鄧兆尊與弟妹談亡父新馬師曾

問構思新書可有想起爸爸？鄧兆尊與鄧兆榮都表示很多事都忘了，鄧小艾則指每一個畫面都難忘，翻到與父親的合照時，笑言自小已不怕槍，因爸爸會帶他們到戶外學槍。又指小時候早幾件都很少見到爸爸新馬師曾，只知道他到台灣拍戲，「有一次去泰國旅行，在機場遇到爸爸拍完戲回來，見到一大群人圍住個男人，原來是我爸爸，好耐無見，我們兄妹即時衝上去攬住他的腳，還攔住戲迷不讓他們接近。」鄧兆榮則從爸爸和長輩口中聽聞，早年幾萬元可以買起整棟大廈，當時自己都沒概念。鄧小艾又指，爸爸只有小學畢業，但英文自學成材，與補習老師以英文對答如流。

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鄧兆尊重申身體健康  沒有15億身家

至於鄧兆尊被指患大病而影響寫作，問到身體狀況，他稱：「身體無事。」鄧小艾也指鄧兆尊身體沒事，會監管哥哥，並做其健康主管，她說：「想幫他定期Check，最緊要他肯配合！」談到手機立電子遺囑一事，鄧兆尊也表示：「無咁嘅事，法律文件係要簽署，最多寫下草稿，點會寫電子檔，容易被人修改呀！（要立遺囑？）未有需要。」對於傳聞他有15億元身家，鄧兆尊否認，更表示：「邊個搵到我畀他一半、我畀9成呀！」

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