新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應

已故「慈善伶王」新馬師曾（祥哥，鄧永祥）於1997年逝世，其在粵劇及電影界的輝煌成就至今仍為人津津樂道。近日，其長子鄧兆尊、次女鄧小艾（鄧翠玉）及幼子鄧兆榮罕有地一同接受網台節目《蓉蓉細語》主持人徐蓉蓉的訪問，席間憶述了許多關於亡父鮮為人知的往事與秘聞。

經典「乞兒裝」曾被出價收購

在訪談中，鄧兆尊提及父親眾多演出造型中，最令他印象深刻的，莫過於在《萬惡淫為首》中所穿的「乞兒裝」。他回憶道，那件戲服極為單薄破爛，而父親多於冬天為慈善節目表演此曲，每次在寒冷的錄影廠中都是「由個心度凍出嚟」，但即便如此，祥哥的演唱依然穩定鏗鏘，足見其超凡的功力。鄧小艾更透露，曾有人出價想收購這套極具紀念價值的戲服，但被他們兄妹堅決拒絕。

相關閱讀：新馬師曾女兒鄧小艾激罕現身外貌激似祥嫂 開會所獲阿哥鄧兆尊拖「正印」Carmen支持

新馬師曾拍戲十日賺一單位

除了粵劇，祥哥在電影界同樣成就非凡。徐蓉蓉憶述，祥哥曾親口對她說，自己不能不拍電影，因為當時他只需拍10日戲，便能穩袋「十萬八千七」的片酬。鄧兆尊隨即補充，坊間流傳「十萬八千七」的說法，正是源於父親驚人的吸金能力，並笑稱「每次片酬都可以買一個單位」。

新馬師曾親證最愛是誰

節目中，徐蓉蓉亦大膽揭露祥哥的感情世界。她憶述，祥哥曾向她坦承，在四任太太之中，他的最愛是因病早逝的第二任太太梁添添。更令人驚訝的是，他甚至曾在第四任太太「祥嫂」洪金梅面前承認此事。徐蓉蓉透露，祥嫂對此表現得相當大方：「係呀係呀，佢（新馬師曾）最愛係佢呀」，祥嫂坦然接受，並認為祥哥說的是事實，無需為此感到不快，鄧兆尊聽到後也點頭，認同祥嫂不需要為此問題而動肝火。

新馬師曾床頭擺數百萬現金

此外，鄧兆尊亦分享了多件家庭往事，例如他曾目睹父親床頭放有數百萬現金，一度懷疑父親經營賭檔；又憶述祥嫂曾因與父親爭吵，氣得「用鉸剪剪爛晒阿爸啲西裝」，但祥哥卻幽默化解，對祥嫂說：「唔該晒喎媽咪，個衣櫃冇乜位，我都唔鍾意着西裝，啱啱想換過啲唐裝」。鄧兆尊更爆父親與第三任太太賽珍珠離婚時，曾賠了一條跑馬地街道的物業予女方。

相關閱讀：鄧兆尊爆新馬師曾生前秘聞 床邊放數百萬現金疑父做一違法事 離婚賠對方跑馬地一條街 祥嫂發爛即剪西裝