鄧兆尊剖白父親新馬師曾病重戶口遭凍結 賣樓付1900萬醫藥費 為錢壓力大增致「鬼剃頭」

59歲的鄧兆尊是已故粵劇名伶新馬師曾鄧永祥長子，外界常為他貼上「二世祖」的標籤，談論他身邊有三位紅顏知己相伴，彷彿他的人生只充滿了享樂。日前鄧兆尊接受DJ顏聯武的YouTube頻道《顏式生活》訪問，首度深情剖白了當年父母捲入爭產風波時，他作為家中長子所承受的驚人重擔。他坦言自己絕非外界想像般「由頭歎到落尾」，更曾經歷過為了父親的龐大醫藥費四處奔走，情緒幾近崩潰的黑暗時刻。

鄧兆尊每日瞓醒要「撲水」20萬找數

鄧兆尊憶述當年鬧得滿城風雨的家族爭產官司，至今語氣中仍帶有幾分感慨。當時父母雙方因對簿公堂，導致名下的銀行戶口被全面凍結，整個家庭的財務狀況瞬間陷入混亂。當時正值父親病重入院，鄧兆尊透露，父親在醫院留醫了近二百天，單是出院時需要結清的醫藥費就高達1,900萬元。面對這筆天文數字，身為長子的他必須一力承擔起整個家庭的開支與父親的救命錢。鄧兆尊表示：「嗰時每日瞓醒睜開眼，就要去撲20萬為一星期醫藥費找數，因為醫院唔會俾你拖咁耐數。」為了盡快還清龐大的醫藥費，鄧兆尊與弟妹將三人名下各自持有的三層物業全數變賣套現。他慶幸當時樓市有承接力，這筆賣樓的救命錢才剛剛足夠填補醫院的巨額賬單。

相關閱讀：鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家

鄧兆尊壓力爆煲導致「鬼剃頭」

鄧兆尊在訪問中透露在那兩、三年最難捱的日子裡，他既要為了維持生計和籌錢而繼續在電視台日以繼夜地拍劇，又要時刻保持神經緊繃，應付醫院隨時打來的突發電話。他回憶道，只要醫院一通來電指父親病情不穩，他便會大為緊張，甚至試過連戲服都來不及換，「著住古裝衝去醫院」探望父親。與此同時，家族的爭產風波亦成為了全港傳媒追訪的焦點。鄧兆尊每天踏出家門，門外總有兩三間報館的「狗仔隊」日夜瘋狂守候，在各種壓力下，導致他出現了嚴重的「鬼剃頭」，足見當時的苦況。

鄧兆尊感嘆看清人情冷暖

鄧兆尊當時雖然吃盡苦頭，卻也成為了他人生中最寶貴的一課。在四處奔走籌錢過程中，他看透了現實面貌，深刻體會到何謂「人走茶涼」與「人情冷暖」。他坦言，當一個被視為有錢仔的人突然家道中落，身邊人的態度往往會有著180度的轉變。有些人選擇退避三舍，但也有些人在此時雪中送炭。對於那些在他最患難、最無助時依然願意伸出援手、給予信任的朋友，鄧兆尊至今仍銘記於心，充滿感恩。鄧兆尊表示現時早已將名利與物質看化，不再執著於外界的流言蜚語。

相關閱讀：鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問